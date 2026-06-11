Última hora de la visita del papa León XIV a España, en directo: el pontífice emprende en Canarias la última etapa de su viaje con los migrantes en el centro de su agenda

El periplo del papa León XIV llega a su fin tras cinco días de actos cargados de emoción y simbolismo. Canarias tiene todo listo para recibir al pontífice en el que será su sexto día en nuestro país. La agenda del Santo Padre en Canarias comenzará en el puerto de Arguineguín.

Robert Prevost no ha parado de lanzar mensajes en pro de la dignidad de los migrantes y bajo el lema "Alza la mirada y acoge" el papa cumplirá hoy una promesa hecha a las islas por su antecesor Francisco, conmovido por las miles de vidas que se estaban cobrando las travesías en cayuco y la respuesta de las islas a un desafío humanitario enorme, con rescates que algunas semanas se contaban por decenas.

Nunca antes un papa había visitado las islas Canarias. El acto central tendrá lugar en el muelle de Arguineguín, escenario de cientos de rescates durante años y de un episodio que hizo que lo bautizaran como "el muelle de la vergüenza", con más de 2.300 personas hacinadas allí durante días en el otoño de 2020. Ahora la iglesia canaria lo ha rebautizado con el nombre de "Puerto Esperanza".

Durante la jornada de este jueves el pontífice va a estar acompañado del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Ya el viernes, en la isla de Tenerife conocerá el testimonio de migrantes que residen en el centro de primera acogida de Las Raíces y de un representante de El Hierro.

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