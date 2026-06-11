Visita del Papa a España
Última hora de la visita del papa León XIV a España, en directo: el pontífice emprende en Canarias la última etapa de su viaje con los migrantes en el centro de su agenda
Sigue en directo online la última hora de la visita del papa León XIV que emprende en Canarias la última parte de su viaje.
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El periplo del papa León XIV llega a su fin tras cinco días de actos cargados de emoción y simbolismo. Canarias tiene todo listo para recibir al pontífice en el que será su sexto día en nuestro país. La agenda del Santo Padre en Canarias comenzará en el puerto de Arguineguín.
Robert Prevost no ha parado de lanzar mensajes en pro de la dignidad de los migrantes y bajo el lema "Alza la mirada y acoge" el papa cumplirá hoy una promesa hecha a las islas por su antecesor Francisco, conmovido por las miles de vidas que se estaban cobrando las travesías en cayuco y la respuesta de las islas a un desafío humanitario enorme, con rescates que algunas semanas se contaban por decenas.
Nunca antes un papa había visitado las islas Canarias. El acto central tendrá lugar en el muelle de Arguineguín, escenario de cientos de rescates durante años y de un episodio que hizo que lo bautizaran como "el muelle de la vergüenza", con más de 2.300 personas hacinadas allí durante días en el otoño de 2020. Ahora la iglesia canaria lo ha rebautizado con el nombre de "Puerto Esperanza".
Durante la jornada de este jueves el pontífice va a estar acompañado del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Ya el viernes, en la isla de Tenerife conocerá el testimonio de migrantes que residen en el centro de primera acogida de Las Raíces y de un representante de El Hierro.
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Última hora de la visita del papa León XIV a España, en directo | Ángel Víctor Torres en Canaria 'presidirá' seis actos con el Papa por delante de Clavijo
Pedro Sánchez sólo acompañará a León XIV en uno de los nueve actos que tiene previstos el Papa en las Islas Canarias, en la que será la parte más simbólica y de mayor calado político de su visita a España.
El presidente del Gobierno acudirá a un encuentro con personas migrantes y con los trabajadores y voluntarios que los atienden en el muelle de Arguineguín, este jueves.
El resto de visitas y ceremonias las presidirá institucionalmente el ministro Ángel Víctor Torres y no el máximo representante autonómico de Canarias, Fernando Clavijo. El ministro de Política Territorial es canario y cabeza de lista de los socialistas en las islas.
Última hora de la visita del papa León XIV a España, en directo | El Papa oficiará una eucaristía en el Estadio de Gran Canaria a las 18.30 horas
La Eucaristía que presidirá el Pontífice el próximo 11 de junio a las 18.30 horas en el Estadio de Gran Canaria contará con la participación de alrededor de 400 ministros extraordinarios de la comunión, entre miembros del laicado y personas vinculadas a la Vida Consagrada, según la Diócesis de Canarias.
Su labor será fundamental para facilitar la distribución de la Eucaristía entre los miles de fieles que se prevé asistan a este acontecimiento.
Última hora de la visita del papa León XIV a España, en directo | La reina recupera el diseño del inicio del pontificado de León XIV en la misa en Barcelona
La reina ha vuelto al privilegio del blanco para asistir este miércoles a la misa en la Sagrada Familia que oficia este miércoles el papa y lo ha hecho recuperando un vestido que utilizó en la misa de inicio de pontificado de León XIV en Roma.
Se trata de un diseño midi de Redondo Brand, con un escote que se torna asimétrico por un drapeado en forma de nudo y con manga francesa, aunque el original era más larga. En Barcelona, la reina, que luce suelta la melena, lo combina con unos zapatos destalonados también blanco frente a los de color camel que llevó en Roma, donde utilizó mantilla también del mismo color.
Esta es la tercera vez que doña Letizia acude a un acto del pontífice estadounidense en España, y en todos ellos, ha utilizado el privilegio del blanco que tienen las reinas católicas ante el papa, como la reina Sofía, Paola y Matilde de Bélgica, Charlene de Mónaco o María Teresa de Luxemburgo.
Última hora de la visita del papa León XIV a España, en directo | Puigdemont agradece la "sensibilidad" de León XIV con Cataluña
El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha agradecido que el papa León XIV haya tenido "sensibilidad" con Cataluña y su lengua durante su visita a Barcelona, al tiempo que ha manifestado que "el problema no era él, eso ha quedado claro".
Puigdemont, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, ha reivindicado que Montserrat, la Sagrada Familia y Gaudí son "algunos de los pilares sobre los cuales se ha ido construyendo la identidad de Cataluña".
Precisamente, el santo padre ha visitado tanto la abadía como la basílica, donde ha venerado la imagen de la Virgen de Montserrat y ha presidido una homilía. Además, en la Sagrada Familia ha bendecido la Torre de Jesús, acto que ha culminado con la proyección, mediante drones, del rostro del arquitecto catalán sobre el cielo de la Ciudad Condal.
Para el expresidente, Cataluña "son muchas más cosas, muy diversas y muy importantes", pero estos tres pilares explican su cultura "por todo el mundo y lo han hecho siempre en catalán". "Hoy era muy importante que eso quedara claro", ha añadido.
Última hora de la visita del papa León XIV a España, en directo | Atendidas 34 personas durante el segundo día de visita del papa León XIV a Barcelona
Treinta y cuatro personas han tenido que ser atendidas, ninguna de ellas de gravedad, durante el segundo día de la visita del papa Francisco XIV a Barcelona, informó el Sistema de Emergencias Médicas de la Generalitat de Cataluña.
Seis personas requirieron traslado sanitario, aunque no trascendieron más detalles sobre su estado, mientras que el resto fueron dadas de alta en el mismo lugar donde fueron atendidas, explicó esta misma fuente a través de su cuenta de X.
Además, el 112 comunicó en la misma red social que desde la llegada del santo padre a Barcelona atendió 68 llamadas por 64 incidentes, ninguno de ellos grave, pero vinculados a los diferentes actos multitudinarios que tuvieron lugar.
Durante este segundo día en la Ciudad Condal, León XIV visitó el centro penitenciario de Brians 1; visitó la Abadía de Montserrat, donde rezó el rosario y veneró la imagen de la Virgen; se reunió con entidades de caridad y de asistencia diocesana en el barrio de El Raval y presidió una homilía en la Sagrada Familia, donde bendijo la Torre de Jesucristo.
Última hora de la visita del papa León XIV a España, en directo | Feijóo celebra la visita del papa a la Sagrada Familia como homenaje a Gaudí y a Cataluña
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que la visita del papa León XIV a la Sagrada Familia de Barcelona constituye "un homenaje a la esperanza" y un "reconocimiento" a la labor de Antoni Gaudí, coincidiendo con los actos del centenario vinculados al arquitecto catalán.
"En el centenario de Gaudí, la visita del Papa a la Sagrada Familia es un homenaje a la esperanza y el reconocimiento a la labor de un genio universal y de un pueblo trabajador", ha escrito Feijóo en la red social X.
El líder popular ha asegurado que el templo es "un sueño vivo que generaciones de catalanes han seguido construyendo para regalar a todo el mundo una joya inacabada y que impresiona".
Asimismo, ha expresado su deseo de que "la belleza, la concordia y el espíritu de esta obra" sigan inspirando a todos.
Última hora de la visita del papa León XIV a España, en directo | Se suspenden las clases por la visita del papa
Este viaje a Canarias del pontífice incluye además dos misas multitudinarias, una esta tarde en el estadio de Gran Canaria y otra mañana, viernes, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. En las dos islas se espera que el pontífice movilice tanta gente, que hasta se han suspendido las clases para que el transporte escolar no contribuya al colapso circulatorio.
Última hora de la visita del papa León XIV a España, en directo | Pedro Sánchez estará en Canarias con el papa
Pedro Sánchez acompañará al papa en esta jornada en Canarias, la presencia del presidente del Gobierno ha suscitado críticas del PP y Coalición Canaria que le han echado en cara que es la primera vez en casi siete años de crisis migratoria que pisa ese muelle.
Última hora de la visita del papa León XIV a España, en directo | La agenda del papa en Canarias para este jueves
Está previsto que el papa aterrice en Canarias alrededor de las 11:00 horas y poco después se reunirá en el puerto de Arguineguín con las asociaciones de acogida de inmigrantes. A este le seguirá otro encuentro, esta vez con los obispos, sacerdotes religiosos en la Catedral de Santa Ana y, ya por la tarde, oficiará una misa en el Estadio de Gran Canaria. Mañana se trasladará a Tenerife.
Última hora de la visita del papa León XIV a España, en directo | "Alza la mirada y acoge"
Robert Prevost no ha parado de lanzar mensajes en pro de la dignidad de los migrantes y bajo el lema "Alza la mirada y acoge" el acto central de la visita del papa será en el muelle de Arguineguín, un lugar que fue bautizado como "el muelle de la vergüenza", con más de 2.300 personas hacinadas allí durante días en el otoño de 2020 y al que ahora la iglesia de canarias rebautiza como "Puerto Esperanza".
Última hora de la visita del papa León XIV a España, en directo | El papa cumple la promesa de su predecesor Francisco
Tras cinco días de actos cargados de emoción y simbolismo en Madrid y Barcelona, el papa llega hoy a Canarias cumpliendo así una promesa que hizo hace tiempo su predecesor Francisco, conmovido por las miles de vidas que se estaban cobrando las travesías en cayuco en la pandemia y la respuesta de las islas a un desafío humanitario enorme, con rescates que algunas semanas se contaban por decenas.
Última hora de la visita del papa León XIV a España, en directo | El papa bendice la Torre de Jesús en otra jornada histórica
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la visita del papa León XIV a España. El pontífice cerró este miércoles en Barcelona una jornada histórica con la bendición de la Torre de Jesús la más alta de la Basílica de la Sagrada Familia y del mundo, y afirmó que es obra del "arquitecto de Dios", en referencia a Antoni Gaudí
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