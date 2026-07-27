"El fuego ha hecho el trabajo que no hicimos nosotros": Paco Castañares denuncia con ironía la situación de los incendios

Los incendios forestales han dejado de ser una amenaza exclusiva de montes y pequeños municipios. El avance de las llamas hacia zonas densamente pobladas marca un punto de inflexión en la lucha contra el fuego. Para Paco Castañares, experto forestal, lo ocurrido en Madrid, Ávila y Toledo confirma que España ha entrado en una nueva etapa en la que el principal objetivo ya no es solo proteger el bosque, sino también a las grandes poblaciones.

El experto explica que la acumulación durante años de grandes cantidades de biomasa altamente inflamable, especialmente en el entorno de las ciudades, ha creado las condiciones para incendios mucho más intensos y difíciles de controlar. Un escenario que, hasta hace poco, parecía propio de lugares como California, donde el fuego ha llegado a arrasar urbanizaciones enteras, pero que ya empieza a reproducirse en nuestro país.

Fuegos imparables de sexta generación

Castañares recuerda que este cambio ya fue anticipado tras los grandes incendios de Portugal de 2017, cuando nació el concepto de incendios de sexta generación. Desde entonces, el comportamiento del fuego ha evolucionado hasta alcanzar una capacidad de propagación y destrucción sin precedentes. Prueba de ello son las decenas de viviendas ya calcinadas y las miles de personas afectadas por los últimos incendios.

Ante este nuevo escenario, el especialista insiste en que combatir estos incendios exige cambiar la estrategia. "No se puede correr detrás de las llamas", explica. La clave pasa por anticiparse a su comportamiento, identificar los puntos donde aún es posible detenerlo y aprovechar las zonas con menor carga de combustible para impedir que alcance las áreas más pobladas. Solo así, advierte, será posible reducir el impacto de unos incendios cada vez más extremos.

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