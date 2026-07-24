INCENDIOS
El incendio arrasa por completo el camping de María Ángeles, devastada: "En una hora nos arrasó con todo"
La directora del camping Valle de Iruelas, ha contado en Espejo Público cómo el fuego redujo a cenizas el negocio que levantó junto a su marido durante más de una década. Las cerca de 130 personas que se encontraban en el camping tuvieron que ser desalojadas y las instalaciones han quedado completamente destruidas.
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El incendio del Valle de Iruelas ha arrasado por completo el camping que dirigía María Ángeles junto a su familia. La responsable explica que comenzaron a desalojar a los clientes en cuanto vieron acercarse las llamas, incluso antes de la llegada de la Guardia Civil. "Ya veíamos el fuego desde aquí y empezamos a decir que se desalojara", nos cuenta.
Al regresar al día siguiente, asegura que se encontraron el camping completamente destruido. "Nos hemos encontrado con un negocio tirado, sin poder hacer nada", lamenta.
"Lo hemos construido en diez años y ahora no sabemos cómo volver a levantarlo"
María Ángeles dice que la impotencia es enorme, ya que el camping era el trabajo de toda una década del que también dependían varios trabajadores. "Esto en diez años lo hemos construido mi marido y yo. Volver a levantarlo va a ser muy difícil", afirma.
Además del impacto económico, recuerda que algunos clientes habituales han perdido sus casas móviles instaladas en el camping. "Tenemos bastantes fijos y se han quedado sin sus casas, casas que valen 30.000 euros", señala.
Pide una mejor gestión del monte: "No está limpio"
También reclama más labores de prevención en el monte. Asegura que la falta de limpieza forestal favoreció la rápida propagación del incendio. "No está limpio el monte y por eso tenemos estos problemas", sostiene. Además, recuerda la velocidad con la que avanzó el fuego: "En una hora nos arrasó con todo". Ahora, María Ángeles reconoce que desconoce si podrán volver a empezar. "Queremos que venga alguien que nos ayude, que nos diga cómo, que nos eche una mano para mantener esto y poder volver a vivir de ello", concluye.
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