Caraballo, tras la explusión de 600 cantantes del acto del Papa en la Sagrada Familia: "Cuando los Mossos quieren actuar, actúan"

El paso del Papa por Barcelona, parte de su viaje por España, ha quedado escrito en la historia, y lo ha hecho con mayúsculas. La visita de León XIV coincide con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, arquitecto que diseñó la Basílica de La Sagrada Familia. Además la reciente conclusión de las obras de la Torre de Jesucristo convierte al templo en el más alto de toda la cristiandad y en el edificio más alto de la Ciudad Condal.

Una visita, una misa y un espectáculo, para la historia

La espectacular ceremonia de luces, música y pirotecnia que rodeó el sacramento contaba con el canto de un multitudinario coro que tuvo que ser sustituido por una grabación. El resultado, igual de fantástico, recordó a muchos los actos preparados en 1992 para la celebración de los Juegos Olímpicos.

La seguridad en el interior de La Sagrada Familia con motivo de la misa oficiada por León XIV corría a cargo de Policía Nacional y en Mossos d'Esquadra en el exterior.

El motivo de esa sustitución del coro fue la identificación de banderas esteladas escondidas en las partituras de miembros del coro, que además pretendían saltarse la 'playlist' del concierto y entonar la canción popular que utiliza como himno el sector independentista, 'Els Segadors'. Los agentes de Policía descubrieron el intento de boicot e impidieron el acceso a los 600 cantantes del coro, que fueron neutralizados en el exterior por los de Mossos d'Esquadra.

"No ha ocurrido siempre así"

El periodista Javier Caraballo destacaba el éxito del trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y al mismo tiempo manifestaba una opinión sobre la policía autonómica de Cataluña: "Cuando los Mossos quieren actuar contra el independentismo, son muy eficaces. No ha ocurrido siempre así, pero cuando quieren actuar, actúan". En plató recordaban la polémica aparición fugaz y huida de Carles Puigdemont en un acto en el centro de Barcelona en agosto de 2024 tras casi siete años fugado de la Justicia española.

Más adelante Caraballo concluía pronunciándose sobre las solicitudes que ha recibido León XIV para que el pontífice hablara catalán. El objetivo de los independentistas no sería simplemente que el Papa León se dirigiera exclusivamente en catalán a los fieles durante su paso por Barcelona. A ojos del periodista pretendían emplear la lengua una vez más como elemento diferenciador y motivo de enfrentamiento y "humillar al castellano", de ahí que su petición se realizara en inglés y en italiano.

La periodista Carmen Morodo por último agradecía la labor de Policía y Mossos, porque de no haber neutralizado este boicot, considera que se habría llevado a cabo "la mayor catetada" de alcance internacional.

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