Ábalos y Jésica comenzaron su relación tras conocerse en 2018 en una "fiesta con prostitutas" en Atocha, 25: "Aquí fue. El mejor año de mi vida"

El empresario Víctor de Aldama afirmó, hace meses, ante el juez Leopoldo Puente en el Tribunal Supremo que alquiló distintos pisos para reuniones de miembros del gobierno y para citas con "señoritas".

Los pisos que alquiló el comisionista se encontraban en tres puntos distintos de Madrid: alquiló alojamientos en el barrio de Justicia, en el barrio de Salamanca y en Atocha. Precisamente, en el de Atocha acudió, presuntamente, el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Tras la declaración de Aldama, tanto Ángel Víctor Torres como José Luis Ábalos negaron los hechos. En su momento, el ministro de Política Territorial detalló que en esas fechas "estaba en Tenerife". Por su parte, Ábalos aseguró que "no se acordaba" de si estuvo en Atocha, 25 cuando Leopoldo Puente le preguntó si estuvo en dicho lugar acompañado por "señoritas".

Ahora se ha demostrado que Aldama decía la verdad y Ábalos estuvo en dicho alojamiento. Gracias a la exclusiva del diario 'El Español' se ha confirmado que ese piso "existió" y, al parecer, "fue donde Ábalos conoció a Jéssica".

"En Atocha, 25 se conocieron Ábalos y Jéssica"

Así lo ha explicado Arturo Criado, subdirector de 'El Español', que asegura que ese piso "lo alquiló Aldama para una fiesta con prostitutas a la que iban a ir Ábalos y Ángel Víctor Torres". Asimismo, sostiene que "tanto Ábalos como Jéssica estuvieron allí" y desde ese lugar, Jéssica aseguró que "era el mejor año de su vida".

Concretamente, esas declaraciones de Jéssica han salido a la luz por estar grabadas. Curiosamente, esas grabaciones han aparecido en el móvil de Koldo. Tal y como asegura Criado, "este vídeo se encuentra en el móvil de Koldo y es un vídeo que Jéssica envía a Ábalos para felicitarle por su 60 cumpleaños".

Se refuerza la teoría que sostuvo Aldama ante el juez Puente de que la trama funcionaba a base de cesión de pisos

Con la publicación de dicho vídeo, se confirma que en el piso que alquiló Aldama es donde se conocieron el que fue el ministro de Transportes y Jéssica Rodríguez. Según Arturo, lo que demuestra este vídeo es que "la trama funcionaba a base de cesión de pisos por parte de empresarios para fiestas o reuniones y que había más Aldamas". Además, este vídeo refuerza la teoría que sostuvo Aldama ante el juez Puente

A Nicolás Redondo, exsecretario general del PSOE de Euskadi, este asunto le parece interesante y considera que "tendrá consecuencias judiciales". Asimismo, a nivel político le parece "intolerable" y se demuestra que "lo que decía Aldama se comprueba".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.