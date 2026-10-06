Rafa Latorre, sobre la posible convalidación de los decretos de vivienda a través de la Diputación Permanente: "Es una treta y ya veremos si es un fraude"

Una semana más, el micrófono de Onda Cero se pone sobre la mesa de Espejo Público para conectar con 'Más de uno' y con su presentador y codirector, Rafa Latorre. Este martes está marcado por el anuncio que hizo este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.

Con esta convocatoria, Sánchez también planteaba presentar ante el Consejo de Ministros los decretos de vivienda que fueron derogados en el Congreso para su posterior convalidación, en caso de que así sea, a través de la Diputación Permanente.

Para Latorre, esta práctica es "algo peor que poco ortodoxa". El presentador recordaba unas declaraciones de Sánchez en 2015 en las que el entonces líder de la oposición discrepaba de utilizar este recurso para "colar por la puerta de atrás determinados decretos".

"El PP no quiere que la conversación se centre en la vivienda"

Latorre aseguraba haber entrevistado previamente al portavoz del PP, Borja Sémper, y explicaba que no cree que los populares recurran esta vía. "Sugerían que no porque no quieren que la conversación se centre en el tema de la vivienda, que sería más favorable para Pedro Sánchez", explicaba.

"Es una treta y ya veremos si es un fraude", terminaba calificando estos movimientos por parte del presidente del Gobierno.

Susanna, ante esta explicación, sacaba sus propias conclusiones sobre los populares: "Igual es que no tienen mucha confianza en el Constitucional de Cándido Conde-Pumpido y de ahí que no quieran embarrar la campaña".

"El sí crítico del PNV ya era un invento estrafalario"

"Igual deben depositar más confianza en el escrúpulo del PNV, al que han metido en un buen lío", respondía Latorre. Cabe recordar que los vascos votaron un "sí crítico" a los dos decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados. Ante esto, Susanna ponía en duda que el partido se sume a la "nueva pirueta" del Gobierno, en referencia a la Diputación Permanente.

"Lo del sí crítico ya era un invento estrafalario que no significa absolutamente nada. Otra cosa es que se quiera hacer cómplice de esta manera de legislar", planteaba el presentador de 'Más de uno', mientras se preguntaba qué posicionamiento podría beneficiar más a Pedro Sánchez: que el PNV decidiera bajarse de esa mayoría o que no lo hiciera.

Sánchez comparecerá ante los medios dos días consecutivos. Este martes, tras el Consejo de Ministros, también lo hará, algo que para Latorre significa que vamos a entrar en una fase de "hiperactividad política" y que "se va a hacer un uso de todos los recursos del Estado a disposición del Gobierno para hacer esa campaña".

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