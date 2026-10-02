Esperanza Aguirre acusa a Pedro Sánchez de controlar el Constitucional ante el "no" de Junts: "Levanta el teléfono y retrasa la vuelta de Puigdemont"

Las votaciones sobre los decretos de vivienda están a punto de producirse. Junts ya ha confirmado que votará en contra, una postura que ha defendido de forma contundente.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha conectado en directo con el programa y Susanna Griso le ha planteado una pregunta sobre la posición del partido catalán. Griso consideraba "paradójico" que la legislatura comenzara con un pacto con Junts en el que se ofrecía la amnistía a cambio de conseguir la investidura y que ahora sea este mismo partido el que vote en contra de las iniciativas del Gobierno. Todo ello en un momento en el que Puigdemont podría regresar a España en apenas un mes, en noviembre.

"Que una expresidenta de la Comunidad de Madrid me diga eso..."

"Yo pensaba hasta ayer que Puigdemont no iba a votar de ninguna manera en contra de Sánchez", ha respondido Aguirre. La expresidenta madrileña ha justificado su postura asegurando que el presidente del Gobierno "levanta el teléfono" y llama al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, para decirle, según sus palabras: "Lo de Puigdemont lo retrasas como haga falta, te pones enfermo o lo que sea". Aguirre sostiene que Sánchez tiene el control del Tribunal Constitucional.

Sus palabras han provocado reacciones en el plató, donde varios colaboradores se han llevado las manos a la cabeza. Susanna Griso ha replicado: "Que una expresidenta de la Comunidad de Madrid me diga eso... Yo quiero vivir en un mundo de yupi, pero no quiero pensar que las cosas funcionan así".

La expresidenta, que creía estar escuchando a Afra Blanco, ha respondido: "No te quepa la menor duda, querida".

"La ley estatal de vivienda hace lo contrario de proteger la libertad"

"Gracias, Esperanza Aguirre, por reconocer que en España existe el lawfare", ha intervenido entonces Blanco. La activista ha interpretado que la expresidenta popular estaba afirmando que "el PSOE podía influir sobre una toga".

Aguirre ha negado esa interpretación y ha defendido que el Tribunal Constitucional no pertenece al Poder Judicial, sino que es "un órgano político". "Entérate", le ha espetado a Blanco. La activista ha asegurado que conoce esa diferencia, pero ha insistido en que su comentario no se refería a esa cuestión.

Además, Blanco ha aludido a las palabras de Aguirre sobre la libertad como "el motor del desarrollo económico y del bienestar", en las que la expresidenta ha puesto como referencia a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La activista ha respondido que "en Madrid hay tanta libertad que no habéis aplicado la ley estatal de vivienda y la situación es un auténtico desastre".

El cruce de reproches ha continuado y Aguirre ha defendido que la ley estatal de vivienda hace precisamente lo contrario a la defensa de la libertad. "Bilbao y Barcelona eran las ciudades eran las más caras para alquilar, hoy es Madrid. ¡Viva la libertad!", concluía con sarcasmo Afra.

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