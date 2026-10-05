Diputación Permanente: Juan Fernández Miranda analiza la maniobra de Pedro Sánchez para sacar adelante los decretos Maricarmen

El pasado viernes, el Congreso de los Diputados tumbó los decretos de vivienda, conocidos como los decretos Maricarmen, y hoy Pedro Sánchez ha anunciado elecciones anticipadas para el 29 de noviembre a consecuencia de esta derrogación. Para muchos, esta convocatoria de elecciones forma parte de una maniobra que ha utilizado el presidente del Gobierno para sacar adelante estos decretos.

¿Cómo funciona?

La Diputación Permanente es el órgano parlamentario que asume problemas de urgencia que necesitan una resolución inmediata desde que se disuelve el Congreso hasta que se constituye una nueva Cámara. Precisamente, para activar esta fórmula, primero hay que convocar elecciones, disolver las Cortes y por último presentar textos para que sean aprobados por este órgano en el que el Gobierno y sus socios tienen garantizada la mayoría.

Concretamente, la Diputación Permanente está formada por 68 diputados, más la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol y su reparto queda así: PP (27), PSOE (24), Vox (6), Sumar (6), ERC (1), Junts (1), EH Bildu (1), PNV (1) y el Grupo Mixto (1). Si sacamos la calculadora, Pedro Sánchez y sus socios alcanzarían los 35 votos, frente a los 34 de PP, Vox y Junts.

¿Se atreverá a llevarlo a la Diputación Permanente?

Juan Fernández Miranda, periodista especializado en información y análisis político de la actualidad, no tiene ninguna duda de que Pedro Sánchez ha convocado elecciones para dar luz verde a los decretos de vivienda. "Esto es un ataque a la separación de poderes, y no olvidemos que quien legisla es el Parlamento, y Sánchez está abusando de la figura del decreto, que ya en sí misma es una figura que exige urgencia, y en este momento las medidas que incluyen los decretos no son urgentes, son necesarias e importantes, pero no urgentes".

A su juicio, el presidente del Gobierno "está dispuesto a retorcer la legalidad hasta el final y vaticina batalla judicial".

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