Borja Sémper responde al Gobierno: "El trato inhumano al que están sometiendo a los menores es inaceptable"

El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha respondido al Ejecutivo central a raíz del colapso migratorio en Ceuta y el descontrol en la identificación de personas que acceden de forma irregular a la ciudad autónoma. Sémper ha calificado el escenario de intolerable: "El trato inhumano al que el Gobierno está sometiendo a los menores es inaceptable".

El propio portavoz ha cuestionando el discurso oficial del Ejecutivo, al que acusa de eludir sistemáticamente sus funciones mediante maniobras de distracción lingüística: "Sí, es el manual del Gobierno, no tienen responsabilidad de lo que sucede en España y nos tratan como idiotas".

"Que no sepamos a día de hoy cuántas personas hay de manera irregular en Ceuta es extraordinariamente grave, pero no saber cuántos menores hay es una vergüenza nacional y también internacional; dificulta solucionar el problema", apostilla Sémper.

"La solución es que vuelvan a Marruecos"

Ante esta situación, el portavoz de la formación ha fijado de manera tajante la posición de su partido para solucionar la saturación en Ceuta: "La única manera de solucionar el problema es que los que entraron de manera ilegal vuelvan al país".

También, ha cargado contra Pedro Sánchez: "Si Ceuta eligiera 40 diputados, se pondría las pilas" y, frente a los argumentos cruzados entre Madrid y Rabat sobre quién obstaculiza las repatriaciones, Sémper ha expresado su desconfianza generalizada hacia el relato institucional: "Probablemente mientan todos. Hemos preguntado al presidente del Gobierno cuándo es la última vez que ha hablado con una autoridad marroquí y no ha respondido. No vamos a permitir que esto se olvide", ha afirmado el portavoz.

Asimismo, ha respondido a la pregunta de Sussana Griso de si el presidente del Gobierno llama al de la oposición y ha contestado: "El presidente Sánchez no llama nunca al líder de la oposición. Lo razonable es que el presidente tenga una interlocución periódica más allá de quién gobierne".

"El CIS es un instrumento en manos del Gobierno"

Sémper ha valorado los últimos sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) presidido por Tezanos: "Lo que hace tiempo que ha puesto en cuestión es la credibilidad del CIS, parece de broma tomarnos en serio el CIS. De esta encuesta me llama la atención que el CIS no pregunte a los españoles qué opinan sobre la gestión del Gobierno. El CIS es otra de las instituciones que debemos recuperar", finaliza.

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