Última hora de las elecciones generales y reacciones, en directo: Pedro Sánchez comparece tras el Consejo de Ministros donde se aprobarán los decretos de vivienda

Objetivo: 29 de noviembre. El adelanto electoral anunciado este lunes por Pedro Sánchez marcó la jornada y la campaña se prevé de alta tensión con una calle muy movilizada. El BOE publicará este martes la convocatoria de elecciones generales y con ella se pone en marcha la maquinaria electoral.

El próximo 13 de noviembre arrancará de forma oficial la campaña, aunque para muchos el propio anuncio de las elecciones fue el primer mitin del presidente Sánchez. Si todos los plazos se cumplen, las Cámaras se constituirán casi en Navidad. Será la sexta ocasión en la que Sánchez se presenta como candidato a presidir el Gobierno. Ganó en dos elecciones y perdió en tres. Ya desde el principio, trazó una línea roja con el PP, con el famoso 'no es no' a los populares. Ahora solo el sondeo del CIS le da como posible ganador.

Mientras la acampada de Sol cumple ya once días en Barcelona la pasada jornada fue de alta intensidad. Se celebraba una nueva marcha en protesta por la vivienda, según la Guardia Urbana asistieron 20.000 personas, según los organizadores 120.000. Al poco de terminar la protesta, se han producido los primeros disturbios. Los Mossos han cargado contra algunos de los manifestantes ante el lanzamiento de objetos como botellas o sillas y pirotecnia contra los agentes.

Además, UGT y Comisiones Obreras anunciaba también este lunes que se une a la petición del Sindicato de Inquilinas y apoyan una huelga general, para la que de momento no hay fecha, aunque sí han confirmado que será durante "este otoño".

Y si la calle está movilizada, la oposición también empieza a lanzar sus proclamas. Tanto Abascal como Ayuso sembraron la duda sobre el voto por correo. Ambos pidieron el voto, pero un voto presencial porque aseguran que existen sospechas sobre la transparencia del proceso postal.

Sigue en directo online la última hora del adelanto electoral.