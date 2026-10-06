Elecciones generales
Última hora de las elecciones generales y reacciones, en directo: Pedro Sánchez comparece tras el Consejo de Ministros donde se aprobarán los decretos de vivienda
Sigue en directo online la última hora del adelanto electoral.
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Objetivo: 29 de noviembre. El adelanto electoral anunciado este lunes por Pedro Sánchez marcó la jornada y la campaña se prevé de alta tensión con una calle muy movilizada. El BOE publicará este martes la convocatoria de elecciones generales y con ella se pone en marcha la maquinaria electoral.
El próximo 13 de noviembre arrancará de forma oficial la campaña, aunque para muchos el propio anuncio de las elecciones fue el primer mitin del presidente Sánchez. Si todos los plazos se cumplen, las Cámaras se constituirán casi en Navidad. Será la sexta ocasión en la que Sánchez se presenta como candidato a presidir el Gobierno. Ganó en dos elecciones y perdió en tres. Ya desde el principio, trazó una línea roja con el PP, con el famoso 'no es no' a los populares. Ahora solo el sondeo del CIS le da como posible ganador.
Mientras la acampada de Sol cumple ya once días en Barcelona la pasada jornada fue de alta intensidad. Se celebraba una nueva marcha en protesta por la vivienda, según la Guardia Urbana asistieron 20.000 personas, según los organizadores 120.000. Al poco de terminar la protesta, se han producido los primeros disturbios. Los Mossos han cargado contra algunos de los manifestantes ante el lanzamiento de objetos como botellas o sillas y pirotecnia contra los agentes.
Además, UGT y Comisiones Obreras anunciaba también este lunes que se une a la petición del Sindicato de Inquilinas y apoyan una huelga general, para la que de momento no hay fecha, aunque sí han confirmado que será durante "este otoño".
Y si la calle está movilizada, la oposición también empieza a lanzar sus proclamas. Tanto Abascal como Ayuso sembraron la duda sobre el voto por correo. Ambos pidieron el voto, pero un voto presencial porque aseguran que existen sospechas sobre la transparencia del proceso postal.
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Sigue en directo online la última hora del adelanto electoral.
Última hora de las elecciones generales, en directo | CCOO pide reforzar la plantilla de Correos
Ante el adelanto electoral, el CCOO ha pedido al presidente de Correos, Pedro Saura, que "aparque su sistemático ajuste de plantilla" y active una planificación "inmediata" que respondan al incremento de actividad que se prevé con el voto por correo.
El sindicato resaltó que "el papel estratégico de Correos como servicio público y como infraestructura esencial del Estado" en el proceso electoral, además de reflejar la responsabilidad y profesionalidad de sus trabajadores a la hora de admitir, clasificar, transportar, custodiar y entregar la documentación electoral.
Última hora de las elecciones generales, en directo | La líder de Sumar rechaza la oferta de primarias de Podemos
La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, propuso tras el anuncio del adelanto electoral, unas primarias a Sumar para los días 13 y 14 de octubre para elegir un candidato conjunto en la izquierda. Este martes, la líder del partido Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha rechazado la oferta de primarias abiertas.
"Nosotros llevamos meses trabajando sobre una idea sencilla, que es que es mejor acordar que competir entre nosotros. Las primarias no son una línea roja pero es que el método que nosotros estamos trabajando es otro. Es el del diálogo, del consenso y el acuerdo entre las organizaciones", ha dicho en RNE.
Última hora de las elecciones generales, en directo | Costa vaticina que MÉS per Mallorca seguirán siendo "insignificantes"
El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa ha vaticinado que tras las próximas elecciones generale, MÉS per Mallorca seguirán siendo "insignificantes" en el Congreso. Ahora cuentan con un diputado enmarcado en Sumar: "Me parece atrevida esa pregunta cuando al mismo tiempo, donde gobiernan, a través de Sumar-MÉS, que debería llamarse 'Sumar-Menys'.
En la misma línea , ha afeado a su "genuflexión" ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Última hora de las elecciones generales, en directo | Weber urge a Feijóo a trabajar para que las fuerzas radicales no sean "decisivas"
El presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, ha animado a Alberto Núñez Feijóo, a trabajar para hacerse "aún más fuerte" de cara a las eleciones generales dle 29 de noviembre, con el fin de que las "fuerzas radicales no sean necesarias o decisivas".
En rueda de prensa aseguró que "es el hombre correcto para hacerse con el liderazgo" en España. Sobre un Gobierno de coalición señaló que "las coaliciones son siempre el segundo paso, lo primero es que la gente se pronuncie. Mi mensaje de hoy es que si Alberto es fuerte, si se hace más fuerte con el Partido Popular, entonces la influencia de las fuerzas más radicales no será necesaria ni decisiva".
Última hora de las elecciones generales, en directo | Rufián, candidato al Congreso por ERC
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, será, de nuevo, cabeza de lista el próximo 29N. Lo ha confirmado en una entrevista en la Ser Cataluña el presidente del partido, Oriol Junqueras: "Seguro que será candidato por Esquerra Republicana".
Asimismo ha expresado que ERC es una formación con 95 años de historia y que es "el gran partido de referencia de la izquierda en Cataluña".
Última hora de las elecciones generales, en directo | ¿Qué pasa con la actividad de las Cortes tras la disolución?
Con la disolución de las Cortes Generales, la actividad en el Congreso de los Diputado y Senado termina, lo que significa que los plenos y comisiones dejan de celebrarse.
Aunque la actividad parlamentaria no finaliza por completo, ya que son las Diputaciones Permanentes quienes continúan ejerciendo las funciones que les atribuye la Constitución Española.
Última hora de las elecciones generales, en directo | La CEOE ve la huelga general "difícilmente justificable"
"Difícilmente justificable" es lo que considera la CEOE la huelga convocada por los sindicatos CCOO y UGT,, al considerar que se utiliza la actividad de las empresas y de sus trabajadores "como tablero para influir en el devenir de un proceso que debería afrontarse desde el sosiego y la normalidad democrática".
En un comunicado advierten que esta "supone una medida de presión que persigue fundamentalmente provocar cambios legislativos y de índole presupuestario en materia de vivienda".
Y añaden que "las reivindicaciones que han motivado este anuncio de huelga general no son, en esencia, de naturaleza laboral".
Última hora de las elecciones generales, en directo | ¿Qué censo se utilizará?
El censo electoral para las elecciones del próximo domingo 29 de noviembre será el cerrado según establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), es decir, el del primer día del segundo mes anterior a la convocatoria: el 1 de agosto.
En este se incluye a los mayores de edad y está compuesto por los residentes en España (CER) y en el extranjero (CERA).
Última hora de las elecciones generales, en directo | Pedro Sánchez comparece tras el Consejo de Ministros
A las 09:30 horas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la reunión del Consejo de Ministros, que se celebra en el Complejo de la Moncloa. Tras ello comparecerá ante los medios de comunicación.
Última hora de las elecciones generales, en directo | CEOE ve "inadmisible" la huelga general
El lunes, los sindicatos mayoritarios anunciaron una huelga general que CEOE y Cepyme califican de "inadmisible", ya que consideran que busca trasladar a las empresas el coste de una medida de presión dirigida contra la gestión del Gobierno, al tiempo que han puesto en duda su "encaje jurídico".
En un comunicado advierten que esta movilización persigue provocar cambios legislativos y de índole presupuestario en materia de vivienda, debido que al tratarse de cuestiones cuya responsabilidad y competencia corresponden solo a la Administración, mientras que las organizaciones empresariales sostienen que quedan al margen de la gestión empresarial, por lo que señalan que las reivindicaciones "no son, en esencia, de naturaleza laboral".
Última hora del adelanto de las elecciones generales, en directo: Milei viajará a España para apoyar a la derecha en las elecciones
El presidente argentino, Javier Milei, viajará el próximo 19 de octubre a España para apoyar a los partidos de derecha en la campaña de las elecciones anticipadas convocadas para el 29 de noviembre. Apoyará así probablemente a su amigo y líder de Vox, Santiago Abascal, con quien comparte mayor afinidad ideológica, aunque también podría respaldar al Partido Popular.
Última hora del adelanto de las elecciones generales, en directo: El BOE publica la disolución de las Cortes
El BOE publica la disolución de las Cortes con la que se activa la maquinaria electoral y apremia a los partidos a preparar sus candidaturas y los programas con los que competirán en las urnas. Pedro Sánchez anunciaba pasadas las 9:00h de la mañana de este lunes el adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre y hoy el BOE se hace eco de ello. La campaña comenzará oficialmente el próximo 13 de noviembre y el Congreso y el Senado resultantes del 29 de noviembre se constituirán el día 23 de diciembre.
Última hora del adelanto de las elecciones generales, en directo: Aznar dice que si Sánchez gana España acabará siendo una "república"
José María Aznar, ha asegurado que las elecciones del 29 de noviembre son las "más importantes desde el comienzo de la transición", puesto que el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, y sus "aliados" quieren darle un carácter "prácticamente constituyente" y si llegaran a gobernar de nuevo, España acabaría siendo "una república".
Última hora del adelanto de las elecciones generales, en directo: Frente Amplio a la búsqueda de cabeza de lista
La ejecutiva de Comuns apoya que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau sea la cabeza de cartel del Frente Amplio, mientras que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se perfila como número uno por la provincia de Barcelona. Un portavoz del partido, sin embargo, ha señalado que todavía no hay nada "cerrado" y que no hará comentarios sobre cuestiones internas. La propuesta de que Colau encabece la candidatura no habría partido exclusivamente de Comuns sino de parte del núcleo decisorio del nuevo Frente Amplio, aunque otra parte de este mismo núcleo preferiría que la cabeza de cartel fuera la ministra de Sanidad, Mónica García, de Más Madrid.
Última hora del adelanto de las elecciones generales, en directo: Las medidas que incluye el decreto que podría salir adelante
El decreto para el que el Gobierno contaría con mayoría en la Diputación Permanente, si todas las formaciones repiten su voto, sería para el primero. Entre las medidas que recoge está la protección ante los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030, limitaciones a la compra especulativa de vivienda hasta el 31 de diciembre de 2028, la regulación del alquiler de temporada y habitaciones, la imposición de un 10% de IVA a los pisos turísticos, deducciones fiscales a los inquilinos y bonificaciones a los pequeños propietarios. También la bajada del IVA al 4% a la vivienda protegida, préstamos ICO a interés 0% para la entrada de una hipoteca, la prórroga por dos años de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 y topes en la actualización anual de las rentas hasta el 31 de diciembre de 2027 (0% si la renta supera el máximo del índice de referencia y 2% si no lo supera). Asimismo, el decreto incluye la prohibición de compra de vivienda para los "fondos buitre" hasta el 31 de diciembre de 2028 por un precio inferior al 70% del valor de tasación de mercado. Sin embargo, el PNV votó el pasado viernes en contra del segundo decreto, que constaba de un único artículo que establecía la renovación automática de los contratos de alquiler, por lo que el Gobierno seguiría sin contar con la mayoría necesaria para convalidarlo.
Última hora del adelanto de las elecciones generales, en directo: Los decretos de vivienda vuelven al Consejo de Ministros
Los decretos Maricarmen precipitaron, al ser tumbados en el Congreso, el adelanto electoral y hoy el Gobierno vuelve a la carga. El Consejo de Ministros tiene previsto volver a aprobar los dos decretos de vivienda, con mínimos cambios técnicos para que su aprobación dependa de la Diputación Permanente, en la que sí podrían aprobarse sin el apoyo de Junts. Lo hará pese a que esos decretos ya fueron rechazados por el pleno. La estrategia permite que los votantes voten solo 68 diputados, frente a los 350 del Congreso.
Última hora del adelanto de las elecciones generales, en directo: Habrá huelga general
Si todo sigue igual, al 29 de noviembre llegaremos con la gente en las calles y con una huelga general. Comisiones Obreras y UGT lo han anunciado, pero aún sin fecha concreta. El secretario general de UGT descarta que coincida con la campaña electoral y apunta a noviembre como una fecha "sensata". Se suman así al llamamiento del Sindicato de Inquilinas.
Última hora del adelanto de las elecciones generales, en directo: Una campaña que se vivirá en la calle
La campaña electoral para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre tendrá que estar muy pendiente de lo que ocurre en la calle. Si en Sol ya se cumplen los once días de acampada, en Barcelona la manifestación de este lunes contra la crisis de la vivienda en España acabó con disturbios. Según la Guardia Urbana asistieron 20.000 personas, según los organizadores 120.000. Al poco de terminar la protesta, se produjeron los primeros disturbios. Los Mossos han cargado contra algunos de los manifestantes ante el lanzamiento de objetos como botellas o sillas y pirotecnia contra los agentes.
Última hora del adelanto de las elecciones generales, en directo: Calendario electoral
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre el adelanto de las elecciones generales. Hoy el BOE publica la convocatoria y con esta publicación se pone en marcha la maquinaria electoral. La campaña electoral arrancará oficialmente el 13 de noviembre. El domingo 29 se celebrarán las elecciones. Las Cámaras se constituirán casi en Navidad. Será la sexta ocasión en la que Sánchez se presenta como candidato a presidir el Gobierno. Ganó en dos elecciones y perdió en tres. Ya desde el principio, trazó una línea roja con el PP, con el famoso 'no es no'.
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