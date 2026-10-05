VÍDEO | Así ha sido el anuncio de Pedro Sánchez en el que ha covocado elecciones generales: "Ha llegado el momento de que los españoles y españolas decidáis"

Un día ya marcado en el calendario de la historia de nuestro país. El 29 de noviembre, los españoles y españolas acudirán a las urnas para decidir quién estará al frente del Gobierno durante los próximos años. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ha anunciado esta mañana desde Moncloa.

Tras un fin de semana marcado por el rechazo en el Congreso de los Diputados de los dos decretos de vivienda impulsados por el Ejecutivo, el presidente del Gobierno ha reunido a su círculo más cercano de ministros y ministras para reflexionar sobre un posible adelanto electoral. Esta mañana, Sánchez ha anunciado que convocará un Consejo de Ministros extraordinario para disolver las Cortes Generales y convocar elecciones generales.

El presidente ha pedido el voto progresista para ampliar su margen en el Congreso y poder así aprobar medidas sociales como los decretos de vivienda rechazados el pasado viernes. "Si deseáis sumaros a la ola ultraderechista que involuciona allá donde gobierna o si deseáis que España sea un baluarte de apertura, justicia social y responsabilidad medioambiental". De este modo se ha dirigido directamente a los ciudadanos españoles, a los que ha planteado dos opciones: el "retroceso" del país con la oposición o el "avance".

Según Sánchez, votar a la oposición significaría "entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada y cuyo único objetivo es recortar los derechos y libertades que hemos construido durante ocho años para beneficiar a una minoría privilegiada".

"Hemos tenido que lidiar con la peor oposición de nuestra historia democrática"

En sus primeras palabras, Sánchez ha defendido la continuidad del Gobierno de coalición progresista para que España avance por la senda de las transformaciones. El presidente ha recordado los momentos complicados que ha atravesado el Ejecutivo, entre ellos las distintas crisis y guerras, y ha criticado el clima político vivido durante la legislatura, al que se ha referido como un "Congreso muy bronco en el que muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer".

Sánchez también ha cargado contra la oposición, a la que ha acusado de protagonizar "la peor oposición de nuestra historia democrática, que no ha tenido sentido de Estado", y de haber cuestionado incluso la legitimidad electoral del Gobierno. En este sentido, ha señalado que la oposición ha utilizado su poder autonómico y municipal para "boicotear políticas buenas para nuestra gente de a pie" y para votar en contra de políticas que eran "buenas para nuestro país".

El presidente del Gobierno también ha acusado a la oposición de haber "comprado áticos" y "privatizado hospitales", mientras ha defendido que el Ejecutivo de coalición progresista "no ha dejado de avanzar y de progresar". Desde el punto de vista autonómico, ha asegurado que su Gobierno no ha dejado de ofrecer "más recursos que nunca" para que las comunidades inviertan en sanidad, educación y vivienda.

"Vamos a dejarnos la piel para volver a ganar"

"El Gobierno de coalición progresista no ha dejado de trabajar y de avanzar", ha defendido Sánchez, mientras afirmaba que "España se ha convertido en la economía que más crece y más empleo crea de toda la Unión Europea".

Sin embargo, el presidente también ha admitido errores del Gobierno: "Aún quedan muchas injusticias por corregir".

"Depende de vosotros y vosotras decidir el futuro que queréis para vosotros mismos y para vuestro país. Ahora depende de vosotros y vosotras". De este modo, Pedro Sánchez ha anunciado la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. "Vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar para merecer vuestra confianza para ilusionar y para volver a ganar", ha concluido.