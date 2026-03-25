'Cipri', el agricultor indignado con las medidas anticrisis: "No puede ser que los que más dependemos del gasóleo paguemos los platos rotos del 'no a la guerra'"

El paquete de 80 medidas que conforman el plan anticrisis para paliar los efectos de la guerra en Oriente Próximo entraron en vigor el pasado domingo. El jueves, el Congreso de los Diputados dictaminará su convalidación.

Este plan cuenta con una dotación de 5.000 millones de euros e incluye, entre otras medidas, rebajas de impuestos a la electricidad, el gas y los carburantes, pasando del 21% de IVA al 10%. Precisamente, esa rebaja parece ser insuficiente para muchos: Cipri Guillén, agricultor del municipio madrileño de Arganda del Rey, ha explicado en Espejo Público su situación.

"Más que ahogados, estamos asfixiados"

Desde el comienzo de la guerra en Irán, Cipri paga más de 200 euros al día por la subida del gasóleo agrícola. Ante este escenario, Guillén ha afirmado que más que "ahogados, estamos asfixiados".

Ha explicado que el gasóleo agrícola "ha subido más que el de automoción", es decir, "mientras al ciudadano el gasoil del coche le costaba 40 céntimos más caro, a los agricultores nos subían 65 céntimos un gasóleo que ya estaba refinado desde hace más de 60 días".

Por este motivo, el agricultor ha pedido que "se hagan cargo de la situación", al igual que "cuando fue la guerra de Ucrania". No obstante, detalla que "no les vale" que "saquen una respuesta cuatro años después sancionando con 5 millones de euros cuando los beneficios son de 25".

Aplicar subidas a unas reservas de gasóleo agrícola compradas meses antes del comienzo de la guerra es para Cipri una "especulación" y detalla que es lo que "está habiendo por parte de las petroleras" que "se están hinchando a costa de los consumidores y de los trabajadores".

"Nadie está a favor del 'no a la guerra', pero tampoco estamos a favor de que nos arruinemos"

Asimismo, detalla que "nadie está a favor del 'no a la guerra', pero tampoco estamos a favor de que nos arruinemos y que se llenen las arcas del Estado".

Sobre la rebaja de 20 céntimos en el combustible, Cipri ha sido claro: "Es una estafa. A nosotros por 14.000 litros de gasoil, que corresponden a unos 20.000 euros, nos van a proporcionar un pago único de apenas 700 euros".

"No puede ser que los que más dependemos del gasoil paguemos los platos rotos"

Por último, el agricultor ha pedido a "Sánchez y a los ministros" que "se bajen, que se muevan a una ganadería, que se suban a un tractor y que vean como baja la aguja del gasoil metido 12 horas en la cabina". Exige "soluciones inmediatas" y detalla que necesitan "un tope al gasoil para hacer productivas las explotaciones a largo plazo".

Además, detalla que "no puede ser que los que más dependemos del gasoil trabajando, paguemos los platos rotos del 'no a la guerra' y de unos y de otros".

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