Todo listo para una noche única: así arranca la nueva edición de La Voz Kids

La nueva temporada de La Voz Kids arranca con una gala llena de ilusión, talento… y muchas sorpresas. Luis Fonsi, Ana Mena, Antonio Orozco y Edurne se estrenan como coaches en una noche que promete quedarse para siempre en el corazón del público.

“La Voz Kids tiene magia, talento e ilusión”, asegura Edurne, dejando claro que esta edición viene cargada de emociones desde el primer minuto. A su lado, Ana Mena también lo tiene claro: “Quiero que todos los niños disfruten, que lo sueñen, que lo den todo… que arriesguen”.

Con mucha ilusión, Ana Mena se estrena como coach, mientras que para Luis Fonsi será su primera edición Kids: “Quiero ser parte de su viaje, quiero que sepan que voy a estar a su lado”, destaca el coach puertorriqueño.

Y para empezar por todo lo alto, los cuatro coaches protagonizarán una actuación muy especial que dará el pistoletazo de salida a la séptima edición de La Voz Kids en Antena 3. Una apertura mágica que nadie querrá perderse. ¡A las 22:00h en Antena 3!