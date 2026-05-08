Bolaños admite discrepancias con Iván Redondo ante su posible vuelta al PSOE: "No sé cuál será su futuro, pero seguro que será brillante"

Félix Bolaños se ha pronunciado sobre Iván Redondo, director del Gabinete de Pedro Sánchez hasta su salida del Gobierno en 2021. El ministro de la Presidencia ha querido poner en valor el trabajo que ambos compartieron durante los años más complicados del Ejecutivo, especialmente durante la gestión de la pandemia, y ha definido al consultor político como “una persona con gran valía”. Aunque ha evitado confirmar cualquier posible regreso de Redondo a la política institucional, sí ha dejado claro que mantiene una opinión muy positiva sobre él y sobre la etapa que compartieron en Moncloa.

Trabajo duro y etapa inolvidable

Durante su intervención, Bolaños recordó que Redondo fue su jefe en el Palacio de la Moncloa y aseguró que ambos trabajaron “mano a mano” durante tres años marcados por una enorme presión política y sanitaria. “Trabajamos muy duro los siete días de la semana”, explicó el ministro, destacando el esfuerzo realizado por el núcleo del Gobierno para hacer frente a la crisis provocada por la COVID-19. Bolaños calificó aquella etapa como “inolvidable” y reivindicó el compromiso del equipo que lideró la gestión del Ejecutivo en uno de los momentos más delicados de los últimos años.

¿Hubo tensiones entre ambos?

El ministro también reconoció que durante ese periodo hubo discrepancias entre ambos: “Estuvimos de acuerdo en muchas cosas y otras no las vimos igual”, afirmó, insistiendo en que eso forma parte del trabajo político diario dentro de un Gobierno sometido a una enorme tensión. Pese a ello, Bolaños insistió varias veces en la capacidad profesional de Redondo y en la relevancia que tuvo dentro del Ejecutivo durante aquellos años.

Preguntado por la posibilidad de que Iván Redondo pudiera regresar a Moncloa en el futuro, Bolaños evitó confirmar cualquier escenario concreto, aunque sí dejó abierta la puerta a su futuro político. El ministro recordó que actualmente la prioridad del consultor pasa por su empresa y por reforzar sus proyectos profesionales, pero volvió a destacar su perfil estratégico y su experiencia en el Gobierno. “No sé cuál será el futuro de Iván, pero seguro que será un futuro brillante”, concluyó.

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