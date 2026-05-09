María del Monte, muy unida a su máscara de Mask Singer: "De chica me decían que hablaba como un loro"
Loro ha sido una de las mejores máscaras de esta edición de Mask Singer y escondía a la mismísima María del Monte. La cantante, ha explicado lo mucho que le ha gustado ponerse estas plumas tan pintorescas.
Loro fue la máscara responsable de abrir la quinta edición de Mask Singer. Al ritmo de 'Samba do Brasil', este pájaro llenaba de luces y color el escenario. Una dinámica que ha mantenido durante el resto de sus actuaciones para, finalmente, revelar a María del Monte bajo el disfraz.
Así, la cantante ha tenido que despedirse de su ave favorita tras esta bonita aventura, la cual sin duda siempre recordará. Y es que, según cuenta, ya veía el programa desde su casa y ahora ha podido conocerlo desde dentro: "Las tripas no se las había visto y hay una gran diferencia".
Además, la máscara parece estar hecha para ella. "Tiene vidilla", ha comentado sobre su primera impresión de Loro, antes de explicar el punto de unión (o puntos de unión, más bien) que ha encontrado: "Cuando veo una película me encanta comer pipas y de chica me decían que hablaba como un loro".
Incluso en sus últimos instantes junto al disfraz, María del Monte demostraba lo mucho que le ha alucinado: "Está muy currado".
