Ana Boyer y Fernando Verdasco presentan a su hija y desvelan el nombre tan especial que han elegido para ella

Después de varios días de absoluta discreción tras el nacimiento de la pequeña, Ana Boyer ha querido compartir con sus seguidores uno de los momentos más especiales de su vida. Lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram, donde ha publicado una fotografía en la que aparecen las manos de toda la familia unidas, incluyendo la diminuta mano de la recién nacida.

Una foto sencilla con la que, además, la pareja ha revelado por primera vez el nombre de su hija. Junto a la imagen, Ana escribía unas palabras que rápidamente han conquistado a sus seguidores: "Mía. Ya somos 6. Imposible explicar la felicidad que nos has traído".

La publicación no ha tardado en llenarse de mensajes de cariño y felicitaciones por parte de amigos y seguidores de la pareja, emocionados por ver algo sobre el nuevo miembro de la familia .

Con la llegada de Mía, Ana Boyer y Fernando Verdasco cumplen además uno de sus grandes sueños que era tener una niña. La pequeña se convierte así en la hermana pequeña de Miguel, Mateo y Martín, siguiendo además la curiosa tradición familiar de escoger nombres que comienzan con la letra M.

Aunque la familia vive desde hace años en Doha, viajaron a Madrid antes del parto para que la bebé naciera en España, igual que ocurrió con sus anteriores hijos. Un regreso que se precipitó debido a la guerra que se vive en Oriente Medio.