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Juan y Medio alucina en El Hormiguero con un experimento de invisibilidad de Marron

El equipo de ciencia preparó un experimento que parecía sacado de una película de ciencia ficción.

Juan y Medio alucina en El Hormiguero con un experimento de invisibilidad de Marron

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Marron volvió a jugar con la percepción en El Hormiguero durante la visita de Juan y Medio con un experimento capaz de hacer desaparecer un dibujo bajo el agua gracias a un curioso efecto óptico.

El colaborador introdujo un dibujo coloreado dentro de una bolsa transparente y la sumergió en agua, mientras que el contorno del mismo dibujo permanecía pintado por fuera de la bolsa. El resultado sorprendió a todos: desde determinados ángulos, el dibujo interior parecía desaparecer casi por completo, mientras que el exterior seguía viéndose perfectamente.

La explicación está en la refracción, el fenómeno por el que la luz cambia de dirección al atravesar distintos materiales. En este caso, el agua y el plástico de la bolsa tienen propiedades ópticas muy similares, por lo que la bolsa se vuelve prácticamente invisible al sumergirse. Sin embargo, la capa de aire del interior altera el recorrido de la luz y provoca efectos de reflexión que dificultan ver correctamente el dibujo.

En cambio, el contorno pintado en la parte exterior sí permanece visible, ya que la luz se refleja directamente sobre él. Un experimento sencillo pero muy visual con el que Marron mostró cómo el agua, el plástico y el aire pueden engañar a nuestros ojos y crear un sorprendente efecto de invisibilidad parcial.

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