J Kbello se convierte en bicampeón en una gala llena de sueños, animales y golpes de suerte

Tu cara me suena nunca deja de sorprendernos. ¿Quién nos iba a decir que veríamos a Jesulín de Ubrique cantándole a una vaca? ¿O a Samantha Vallejo-Najera convertida en una ‘chica yeyé’? ¡Todo esto y mucho más hemos vivido en la cuarta gala de Tu cara me suena 13!

J Kbello se convirtió en bicampeón tras conquistar con su imitación de Carín León y Maluma junto a Lucas Curotto. Los dos se llevaron la máxima puntuación posible tras hacernos vibrar con ‘Según quién’.

Sin embargo, al haber ganado hace dos galas, J Kbello quiso tener un bonito gesto con su compañero Aníbal Gómez y le cedió el premio para que donase los 3.000 euros a su ONG. Después de la mala suerte que el cómico había tenido durante la gala tras su imitación de BJ Thomas, fue el mejor cierre posible.

Paula Koops cumplió el sueño de toda una generación al imitar a Hannah Montana en esta gala y Leonor Lavado aprovechó el edredón que lució en su actuación como Amaia Montero en La Oreja de Van Gogh para echarse una cabezadita en las pausas

Sole Giménez nos hizo viajar en el tiempo con su imitación de Tino Casal con ‘Embrujada’ y Cristina Castañao creó un clima único en plató interpretando 'Moonlight Shadow' de Mike Oldfield.

El que nos dejó sin palabras fue Jesulín de Ubrique, que se adentró en La granja de Zenón para cantarnos ‘Señora vaca’. A ver cómo se nos quita a nosotros ahora esta canción tan pegadiza de la cabeza.

Además, María Parrado volvió a conquistarnos con su imitación de Rocío Dúrcal y Martín Savi cerró la gala metiéndose la piel del vocalista de Maroon 5. ¿Cuál ha sido tu imitación favorita de la noche?