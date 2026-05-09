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J Kbello se convierte en bicampeón en una gala llena de sueños, animales y golpes de suerte

El gaditano ha ganado su segunda gala en esta edición, pero le ha donado el premio a Aníbal Gómez, que ha tenido que lidiar durante toda la noche con la ‘mala suerte’.

J Kbello se convierte en bicampeón en una gala llena de sueños, animales y golpes de suerte

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Patri Bea
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Tu cara me suena nunca deja de sorprendernos. ¿Quién nos iba a decir que veríamos a Jesulín de Ubrique cantándole a una vaca? ¿O a Samantha Vallejo-Najera convertida en una ‘chica yeyé’? ¡Todo esto y mucho más hemos vivido en la cuarta gala de Tu cara me suena 13!

J Kbello se convirtió en bicampeón tras conquistar con su imitación de Carín León y Maluma junto a Lucas Curotto. Los dos se llevaron la máxima puntuación posible tras hacernos vibrar con ‘Según quién’.

¡La dupla perfecta! J Kbello y Lucas Curotto conquistan el escenario con ‘Según quién’ de Carín León y Maluma

Sin embargo, al haber ganado hace dos galas, J Kbello quiso tener un bonito gesto con su compañero Aníbal Gómez y le cedió el premio para que donase los 3.000 euros a su ONG. Después de la mala suerte que el cómico había tenido durante la gala tras su imitación de BJ Thomas, fue el mejor cierre posible.

Paula Koops cumplió el sueño de toda una generación al imitar a Hannah Montana en esta gala y Leonor Lavado aprovechó el edredón que lució en su actuación como Amaia Montero en La Oreja de Van Gogh para echarse una cabezadita en las pausas

La Oreja de Van Gogh llega a Tu cara me suena de la mano de Leonor Lavado… ¡y de un edredón!

Sole Giménez nos hizo viajar en el tiempo con su imitación de Tino Casal con ‘Embrujada’ y Cristina Castañao creó un clima único en plató interpretando 'Moonlight Shadow' de Mike Oldfield.

El que nos dejó sin palabras fue Jesulín de Ubrique, que se adentró en La granja de Zenón para cantarnos ‘Señora vaca’. A ver cómo se nos quita a nosotros ahora esta canción tan pegadiza de la cabeza.

¡Sin palabras! Jesulín de Ubrique se cuela en La granja de Zenón y sorprende con ‘Señora vaca’

Además, María Parrado volvió a conquistarnos con su imitación de Rocío Dúrcal y Martín Savi cerró la gala metiéndose la piel del vocalista de Maroon 5. ¿Cuál ha sido tu imitación favorita de la noche?

Así descubrió Leonor Lavado que quería ser actriz: "Tenía 6 años y para mí fue una revelación"

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El argentino lo ha dado todo sobre el escenario de Tu cara me suena con un tema que el público ha tarareado.

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La gallega ha creado un clima único sobre el escenario de Tu cara me suena interpretando un tema con un mensaje peculiar.

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