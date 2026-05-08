La preocupación de los sindicatos de Policía con el hantavirus: "Hasta que no recibamos órdenes sanitarias no podemos actuar"

La expansión de los protocolos de prevención frente al hantavirus ha puesto el foco en la actuación policial en espacios considerados de riesgo. Desde Jupol denuncian que, aunque ya se contemplan medidas de protección, los agentes todavía no han recibido instrucciones claras sobre cómo intervenir.

Viviendas abandonadas y presencia de roedores: los principales riesgos

El protocolo tendrá en cuenta varios indicios para determinar el nivel de riesgo en una intervención. Entre ellos, destacan las viviendas abandonadas, poco ventiladas o muy sucias, así como la presencia de roedores o excrementos.

La portavoz de Jupol, Laura García, ha asegurado que "según este protocolo, con ese EPI sería suficiente", en referencia a los equipos de protección individual previstos para este tipo de actuaciones.

Jupol denuncia falta de instrucciones operativas

Desde el sindicato policial critican que, pese a la existencia del protocolo, todavía no se ha trasladado ninguna orden concreta a los agentes. "Nadie hemos recibido ningún tipo de instrucción operativa, nosotros trabajamos por órdenes de servicio y no hay ninguna que nos diga qué misión tenemos. No tenemos ninguna instrucción", ha explicado García.

Además, la portavoz ha subrayado que la Policía no actuará de forma autónoma hasta recibir indicaciones sanitarias. "En estos casos tan concretos, hasta que no recibamos órdenes de las autoridades sanitarias no podemos actuar", ha concluido.

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