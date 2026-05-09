Gran estreno de La Voz Kids, en directo: sigue las primeras Audiciones a ciegas

La nueva temporada de La Voz Kids arranca esta noche en Antena 3 con una gala llena de ilusión, talento y muchas sorpresas. Los coaches ya están preparados para girarse por las primeras voces de la edición y comenzar a formar sus equipos en una de las fases más emocionantes del programa.

Con nuevas reglas como el megabloqueo o el botón de arrepentimiento, y con el estreno de Ana Mena junto a Edurne, Luis Fonsi y Antonio Orozco, todo está listo para vivir una noche intensa. Sigue aquí, en directo, el minuto a minuto del estreno y no te pierdas ningún detalle de las primeras Audiciones a ciegas.