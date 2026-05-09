Minuto a minuto
Gran estreno de La Voz Kids, en directo: sigue las primeras Audiciones a ciegas
Sigue aquí, en directo, el minuto a minuto del estreno y no te pierdas ningún detalle de las primeras Audiciones a ciegas.
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La nueva temporada de La Voz Kids arranca esta noche en Antena 3 con una gala llena de ilusión, talento y muchas sorpresas. Los coaches ya están preparados para girarse por las primeras voces de la edición y comenzar a formar sus equipos en una de las fases más emocionantes del programa.
Con nuevas reglas como el megabloqueo o el botón de arrepentimiento, y con el estreno de Ana Mena junto a Edurne, Luis Fonsi y Antonio Orozco, todo está listo para vivir una noche intensa. Sigue aquí, en directo, el minuto a minuto del estreno y no te pierdas ningún detalle de las primeras Audiciones a ciegas.
Ana Mena, nervios e ilusión en su estreno
La artista afronta su primera noche como coach con muchas ganas de dejarse llevar. En las horas previas reconoce que quiere disfrutar, emocionarse y conectar con cada voz.
Los coaches, listos para volver al sillón
Horas antes del estreno, Edurne, Orozco, Fonsi y Ana Mena afrontan la jornada con ilusión y muchas ganas de empezar. ¿Quién será el primero en abrir equipo?
Esta noche, gran estreno en Antena 3
¡Hoy es el gran día! La Voz Kids vuelve esta noche a Antena 3 y arranca una jornada marcada por la emoción y la expectación. Con un equipo de coaches renovado, los más pequeños se subirán al escenario dispuestos a cumplir su sueño: ¡que Ana, Edurne, Orozco o Fonsi se giren!
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