"Es de una categoría enorme": el próximo viernes, nuevo programa de Tu cara me suena en Antena 3

J Kbello ha logrado colocarse líder en la clasificación de la decimotercera edición de Tu cara me suena. El gaditano ha ganado ya dos galas esta temporada y se ha convertido en un claro candidato para hacerse con el título. Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer y todo puede ocurrir de aquí en adelante.

Martín Savi continúa subiendo de nivel gala tras gala, María Parrado sigue de cerca en la tabla a J Kbello y Leonor Lavado está dispuesta a abandonar el último puesto. Las cartas están sobre la mesa y, la semana que viene, hará acto de presencia la mismísima Norma Duval, quien ya ha dejado claro qué piensa de esta edición: "Es un programa de una categoría enorme". ¿Te lo vas a perder?

El próximo viernes, a las 22.00 horas, no te pierdas un nuevo programa de Tu cara me suena en Antena 3.