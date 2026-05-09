Tamara Falcó reclama a Sanidad medios contra el hantavirus tras recordar la muerte de su padre: “Que tengan lo necesario”

El brote de hantavirus ha copado todos los medios de comunicación en las últimas horas, y ha sido el tema que ha abierto la tertulia de actualidad de El Hormiguero.

Tras una primera intervención de Cristina Pardo, en la que ha señalado los puntos más importantes que se conocen, ha tomado la palabra Juan del Val para señalar el papel que desempeñan los medios de comunicación en estas crisis sanitarias, teniendo en cuenta el antecedente de la pandemia del coronavirus: “No sé si tenemos que tranquilizar o prevenir, sé que en ningún caso alarmar”, señala el periodista.

También ha apuntado hacia los expertos en estos temas, haciendo alusión al “dos o tres casos” que dijo Fernando Simón que habría de Covid, y le da la sensación de que esto va a seguir pasando con el hantavirus: “Hay cierta ansiedad por contar cosas que no sabemos”, valora Juan del Val, señalando a los expertos, y pidiendo que solo se cuenten las cosas de las que se está “completamente seguros”.

Por su parte, Tamara Falcó ha añadido que está bien prevenir, y ha sacado un tema muy personal para ella: la muerte de su padre, Carlos Falcó, por coronavirus en marzo de 2020. “Me gustaría que Sanidad tuviera lo necesario por si pasase algo”, pide la marquesa de Griñón.

En el vídeo de arriba tienes todas las declaraciones de Juan del Val y Tamara Falcó sobre este tema en la tertulia de actualidad de El Hormiguero. ¡Dale al play y no te las pierdas!