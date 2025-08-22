"Cuando llegó el fuego al pueblo estábamos solos". Hablamos con una vecina de Carracedo de Vidriales y un agricultor que arriesgó su vida para salvar su pueblo

Los vecinos de Carracedo de Vidriales, Zamora, se han sentido completamente solos. En el programa de hoy de Espejo Público, hemos entrevistado a Sandra, una vecina de la comarca. Asegura que a pesar de haber personal para iniciar el procedimiento de apagar el fuego nadie hacía nada: “Os aseguro que cuando las llamas estaban entrando en el pueblo había 42 personas dentro del operativo de incendios esperando una orden”.

Mientras, ellos, los vecinos apagaban “como podían” el fuego para que no pasara al pueblo. Ella insistió: “Pregunté quién tenía que dar esa orden y nadie me supo decir quién tenía que dar esas órdenes. Estuvieron más de una hora mirando como el fuego pasaba al pueblo. No nos pueden dejar así como nos han dejado”

Prevención y coordinación

Sandra exige prevención y coordinación: “Reclamo un mando único, un plan de prevención de incendios. Aquí han llegado los bomberos de la diputación de Zamora que gracias a ellos están salvadas las casas que están bien y son los únicos que se han bajado del camión y que no han esperado ninguna orden y se han puesto a apagar el fuego. Reclamo más coordinación política. El presidente de la diputación de Zamora entregó un lote de mangueras para cada pueblo. El día del incendio, las que pertenecían a Carracedo no estaban, las tuve que reclamar al día siguiente. Es verdad que reconozco que la labor política de Zamora en este pueblo ha sido inmejorable porque el diputado de la zona estuvo ayudando a apagar el fuego”.

El mayor agradecimiento

Si hay un colectivo al que Sandra está agradecida es al sector del campo: “Lo primero es que se reconozca la labor de los agricultores y ganaderos en este incendio arriesgando su vida, arriesgando sus tractores. Nunca he visto mi pueblo más unido que en estos momentos. Si no es gracias a ellos, esta catástrofe hubiera sido mayor”.

Nico, es agricultor. El pueblo se salvó, en parte, gracias a él. “Me ofrecí a hacer cortafuegos el domingo a las once de la noche. Desde el puesto de mando avanzado dijeron que no era necesario”, insiste Nico.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.