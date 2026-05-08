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Asesinan a una influencer delante de sus cuatro hijos: el más pequeño tiene sólo ocho meses

Pamela Guimarães perdió la vida en la puerta de su casa tras un ataque con arma de fuego. Las autoridades ya investigan los hechos.

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Manuel Pinardo
Publicado:

Pamela Guimarães, popular influencer brasileña, ha sido presuntamente asesinada delante de sus cuatro hijos, el menor, un bebé de sólo ocho meses.

La creadora de contenido perdió la vida a los 26 años en el interior de su casa en Sertanópolis según el medio local Massa. La investigación continúa para esclarecer los hechos.

Delante de los hijos

El homicidio de Pamela Guimarães tuvo lugar la noche del pasado viernes 1 de mayo. "El crimen ocurrió delante de los cuatro hijos de la víctima. El caso está siendo investigado", explicaron al respecto.

En el documento que han detallado las autoridades, puntualizaron que el sospechoso llegó en un coche hasta la puerta de su casa y llamó a la celebridad de las redes sociales, quien se acercó a la entrada.

Pamela, al darse cuenta de lo que pasaba, "intentó correr hacia el interior de su casa", pero él presunto asesino "llegó antes y la alcanzó".

Tras recibir varios disparos con un arma de fuego, la influencer fue trasladada al hospital municipal. Horas más tarde, se confirmó su muerte ya que las heridas eran "graves" e incompatibles con la vida.

Se busca al responsable

El presunto responsable huyó del lugar tras disparar a la mujer, las autoridades lo están buscando. Se están llevando a cabo una investigación policial.

Actualmente, sus cuatro hijos "están bajo el cuidado de la red de asistencia social del municipio y reciben apoyo psicológico". Se desconoce si la creadora de contenido vivía con el padre de sus hijos.

Se detalla que la policía investiga si el ataque está relacionado con una doble ejecución ocurrida en agosto de 2022.

En esa ocasión, dos mujeres fueron acribilladas a tiros dentro de una vivienda e informes señalan que Pamela habría tenido un desacuerdo con ellas en el pasado “y tenía vínculos con alguien involucrado en el narcotráfico”.

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