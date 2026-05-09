Mejores momentos | Gala 4
Paula Koops se sincera: “Sin Hannah Montana, no sé si me dedicaría a la música”
La concursante ha podido homenajear a su cantante favorita por el 20 aniversario de 'The best os both worlds'.
Paula Koops nos ha confesado su fanatismo por Hannah Montana desde muy pequeña y ha desvelado que fue el motivo principal por el que comenzó en el mundo de la música. Su admiración nacía principalmente por lo que representaba para ella: “cada persona que está en su casa tiene algo especial y puede llegar a ser lo que quiere ser”.
Paula Koops enfrentó este desafío con muchas ganas de “pasárselo bien y disfrutarlo” interpretando ‘The best of both worlds’, canción que cumple 20 años desde su lanzamiento.
La concursante ha protagonizado una emotiva actuación que buscaba representar un “himno para una generación” y hacer disfrutar al público y a los jueces. ¡Haz click en el vídeo de arriba para ver todo lo que nos ha contado sobre su conexión con esta artista!
