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Zerrin, ¿dispuesta a casarse con Sedat?: esta semana, en En tierra lejana

La familia de la joven hará todo lo posible por separar a Zerrin de Kaya.

Zerrin, ¿dispuesta a casarse con Sedat?

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¡Esta semana se vienen curvas en En tierra lejana!

Sadakat no dudará en seguir recriminando a Cihan haberse enamorado de la mujer de su hermano. La matriarca de los Albora no dará su brazo a torcer y moverá cielo y tierra por separar a los enamorados. ¿Lo conseguirá?

Además, las amenazas de Zerrin no bastarán para impedir su boda con Sedat. La joven se ha visto acorralada por su familia y ha comenzado a aceptar con resignación esta orden que puede terminar convirtiéndose en una triste realidad para Kaya y ella.

Sin embargo, el hijo de Sadakat no está dispuesto a dejar marchar al amor de su vida. ¿Podrá lograr que la joven no se case?

No te pierdas todo esto y mucho más sobre En tierra lejanaeste lunes y martes a las 23 h en Antena 3. Disponible también en atresplayer.

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