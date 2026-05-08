Una enfermera asegura estar embarazada de Omar Montes: "La mamá de su bebé lo sabe todo"

Hace apenas unas horas saltaba la noticia de que una enfermera estética aseguraba estar embarazada de Omar Montes. Era ella misma la que publicaba un post en sus redes sociales, con una imagen de una ecografía, acompañada de estas palabras: "El secreto más bonito de este año de Omar Montes y mío viene en camino. Nuestro milagro, un pedacito de nosotros".

Una noticia que ha sorprendido a todo el mundo, ya que Omar está en una relación sentimental con Lola, la madre de su hijo que tan solo tiene seis meses. Según ha afirmado Lázaro Sánchez en el plató de Espejo Público, él ha hablado con una persona muy cercana al entorno de Omar Montes y le ha asegurado que "Lola, la mamá de su bebé, lo sabe todo", lo que ocurre es que, según él, "ella perdona o está de acuerdo".

Asimismo ha aclarado que la relación entre Omar Montes y la madre de su hijo es malísima, y con muchos altibajos: "Me ha dicho que esta noticia no le ha impactado, ya que a Omar Montes le gusta mucho salir con chicas por la noche y divertirse, más allá de tener novia o no. La relación entre Omar y su novia es malísima", ha asegurado.

Pilar Vidal: "Es una relación atípica"

Por su parte, Pilar Vidal ha aclarado que "Lola no quiere ser un personaje público", y que tampoco es la novia oficial de Omar, ya que "han posado una sola vez juntos", y él la quiere mantener al margen. Lo ha calificado como "una relación atípica".

Isabel Rábago ha confirmado que la enfermera estética está embarazada de "23 semanas", y todavía no sabe el sexo del bebé. A diferencia de Lola, "sí que sé que tiene ganas de hablar, y es una persona que está feliz con su bebé". La periodista ha asegurado que "no es una relación esporádica", sino de mucho tiempo, y cree que tiene "una historia que contar".

"¿Pero cuántos hijos va dejando por el mundo Omar, no toma precauciones?, ¿o le va bien ir cosechando el mundo?", ha criticado Susanna Griso.

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