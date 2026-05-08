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Un Café con Susanna

Félix Bolaños asegura que el Gobierno "está tramitando" el indulto a Álvaro García Ortiz

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha visitado Espejo Público para responder a las preguntas de Susanna Griso. Bolaños ha analizado la crisis del hantavirus, el caso Mascarillas, la regularización de inmigrantes, o la última hora de Irán.

Félix Bolaños

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Marta Alarcón
Publicado:

Félix Bolaños ha acudido al plató de Espejo Público para tratar temas actuales como la victoria del Rayo Vallecano, la gestión del Hantavirus, el caso Mascarillas, la regularización de inmigrantes, o la última hora en Irán.

Susanna ha comenzado su entrevista abordando la gestión del Hantavirus y preguntándole si se habla entre ministros, ya que "da la sensación" de que no es así, y ha puesto el ejemplo de la ministra Margarita Robles, quien ha afirmado en tres ocasiones que la cuarentena "iba a ser voluntaria", y posteriormente, esa afirmación ha sido corregida por la ministra de Sanidad. A lo que Bolaños ha respondido: "Hablamos mucho entre nosotros, pero bien es cierto que yo creo que en ese caso lo que está planteando la ministra era el escenario más probable, y es que colaborasen los 14 españoles que estaban en ese buque", ha subrayado.

Lo que ocurriría si alguien no quiere confinarse

A la pregunta de la presentadora de Espejo Público, sobre si los pasajeros están colaborando para no infectar al resto de personas, el ministro ha afirmado que "sí", y que "no quieren infectar a nadie", y que en el caso de que alguno de ellos no quisiese confinarse: "Tenemos herramientas legales más que suficientes, incluso leyes del año 86 que son para garantizar la salud pública. Todos los protocolos son consensuados con la OMS, con la Comisión Europea, es decir, estamos haciendo las cosas coordinadamente con las organizaciones que más saben de esto, y precisamente, felicitan a España y la eligen porque nuestro sistema sanitario está preparado para afrontar una crisis como esta", ha afirmado.

La decisión de que el crucero llegue a la costa canaria en lugar de Cabo Verde, la ha tomado "la OMS", ya que, según Bolaños, "reconoce que tenemos todas las garantías" y medios para llevarlo a cabo con "total seguridad". Para el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la sanidad española "está haciendo un buen trabajo".

Indulto de Álvaro García Ortiz

El ministro ha sido preguntado también sobre la situación actual del indulto del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha asegurado que ahora mismo se encuentra "en esa tramitación", y ha explicado que hay que mandarlo al órgano sentenciador para que emita su informe, y recabe otros documentos. Una vez que esté completo, "se envía al Gobierno", que es el encargado de tomar la decisión. "Yo en este caso no tengo el expediente, no ha terminado, no se nos ha devuelto ese expediente de indulto, y a partir de ahí lo estudiaremos y tomaremos una decisión", ha sentenciado.

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