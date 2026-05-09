Mejores momentos de la semana
El toque de atención de Jorge Fernández a Pablo: “Cuando el presentador dice no, hay que hacer un poco de caso”
El presentador le ha dado un toque de atención al concursante del atril rojo al precipitarse a levantar un gajo.
Publicidad
Los concursantes de La ruleta de la suerte llegan con tantas ganas de jugar y ganar dinero y premios, que muchas veces se precipitan al levantar gajos antes de tiempo.
Esto es lo que le ha ocurrido a Pablo. El concursante del atril rojo ha hecho caso omiso al presentador cuando este le indicaba que no podía levantar el gajo: “¡No, no, no!”.
Sin embargo, quizá por la ovación del público, Pablo no ha oído a Jorge Fernández y no solo ha levantado el gajo de Todas las Vocales, sino que ya estaba buscando el pequeño para colocarlo en su atril cuando ha tenido que retractarse.
Publicidad