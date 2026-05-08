Gomas de pelo contra agresiones sexuales: ¿Cómo funcionan? Hablamos con su creadora

"No sustituye el servicio de emergencias", esto es lo que nos recalca Noemí, la creadora de este artículo que pretende ayudar a quienes se encuentren en una situación de posible peligro.

Esta pulsera/coletero sirve para actuar en "situaciones intermedias", en las que muchas mujeres "sienten que las están siguiendo" o se encuentran vulnerables al volver solas a casa.

La impulsora del proyecto ha explicado que el dispositivo "tiene un uso muy particular cuando hay una agresión inminente", aunque ha insistido en que su principal objetivo ha sido cubrir aquellos momentos "en los que cuesta poner palabras" a la sensación de peligro.

"En menos de 10 segundos"

"Volver a casa de noche, sentir que te están siguiendo, sentirte observada en una parada de autobús… no hay un motivo evidente para activar al 112, pero sí para activar tu red de ayuda, tu red afectiva, para alertarla y que te puedan acompañar", ha señalado Noemí.

La iniciativa se ha empezado a repartir gratuitamente este fin de semana durante la Fiesta Mayor de Lleida. También se ha previsto su distribución "de aquí a dos fines de semana" en diferentes puntos violeta de la ciudad.

La creadora también ha destacado la rapidez y discreción del sistema frente a otras aplicaciones o dispositivos de emergencia: "La diferencia es que esto es un dispositivo que se lleva siempre encima, que puedes preconfigurar un teléfono de la persona de emergencia que quieras y se hace en menos de 10 segundos".

Además, ha subrayado que el contacto que recibe la alerta es quien decide cómo actuar en cada caso: "La persona receptora del mensaje es la que decide qué hacer. Son situaciones no extremas, intermedias".

¿Cómo funciona?

El dispositivo está integrado en una goma de pelo aparentemente normal y corriente. Esto permite que, quienes la lleven, pueden tenerla encimaen cualquier momento y de forma discreta. A través de un sistema previamente configurado en el teléfono móvil, la persona selecciona un contacto de confianza al que se le enviará una alerta inmediata -a elección del portador- en caso de sentirse en peligro o en una situación de inseguridad. La activación se realiza en menos de diez segundos y no requiere llamar a emergencias ni explicar verbalmente lo que ocurre.

El proyecto ha despertado ya el interés de otras administraciones. Según ha revelado, están con conversaciones avanzadas con otros 15 ayuntamientos y a la espera de siguientes protocolos.

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