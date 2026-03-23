El dueño de 20 gasolineras habla sobre si hay trampa o no en los precios: "Nos vamos a beneficiar tanto como el Gobierno quiera que nos beneficiemos"

Primer día laborable con las medidas anticrisis en marcha y salimos a la calle para comprobar su efecto real en el bolsillo. La sensación entre los conductores es clara: el alivio prometido no se nota tanto como esperaban. La razón está en el contexto internacional. El precio del petróleo, que ahora mismo roza los 114 dólares por barril, está absorbiendo parte de esa rebaja en los surtidores.

En las gasolineras, muchos clientes hacen cuentas mientras repostan. Algunos aseguran que el descuento visible ronda entre los 13 y 15 céntimos por litro, lejos de los 30 céntimos anunciados. La pregunta es inevitable: ¿se ha quedado corta la rebaja o se la ha comido la subida del crudo?

Para entender qué está pasando, en Espejo Público han entrevistado a Joseba Barrenengoa, propietario de 20 estaciones de servicio, que aclara cómo se están aplicando realmente las medidas.

"El transportista podría ahorrarse 20 céntimos"

Preguntado por si cree que la subida del precio se ha comido ya los descuentos, ha sido rotundo: "No. Ahora mismo hay tres rebajas en los combustibles, dos afectan a los ciudadanos y una tercera que solo afecta al transportista. A las doce de la noche del domingo aplicamos la reducción del IVA y con las compras que estamos haciendo hoy, ya nos llegan los carburantes 11 céntimos el diésel más barato y la gasolina 5 céntimos. Esta es la rebaja de los impuestos especiales. Este descuento lo aplicamos ya para mañana, sumadas eso al IVA, estará entre 25 o 30 céntimos más barato que el sábado", explica.

Es decir, según el sector, el efecto completo de la rebaja todavía no se ha trasladado del todo al precio final, algo que podría notarse en los próximos días conforme se repongan los depósitos con carburante más barato. En el caso de los transportistas, el impacto es mayor. "Para el transportista son 20 céntimos. De cara al ciudadano es una buena medida y al transportista le mejora a momentos preguerra", añade Barrenengoa.

La gran incógnita ahora es cuánto durará este alivio si el precio del barril sigue tensionado. Sobre ello, el empresario lanza un mensaje de cierta calma: "Nos vamos a beneficiar tanto como el Gobierno decida que nos beneficiemos. Pero no soy tan catastrofista como algunos, el barril de Brent está relativamente estable desde hace días. La guerra ha venido para quedarse y el barril Brent seguramente se quede en estos parámetros. Hay más oferta que demanda de petróleo y creo que paulatinamente irá cayendo".

Asegura que "ya pasó cuando Ucrania, fue una revolución y fue pasando el tiempo hasta que nos estabilizamos. Volvemos a estar en la misma situación", sostiene. Por ahora, el arranque de las medidas deja una fotografía mixta: descuentos en marcha, pero parcialmente neutralizados por un petróleo caro que sigue marcando el ritmo en los surtidores.

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