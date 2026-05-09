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J Kbello y Lucas Curotto, pletóricos tras ganar la cuarta gala: "Gracias a él estoy acá"

Descubre las primeras palabras de los dos cantantes tras haber conseguido la máxima puntuación posible de la noche.

J Kbello y Lucas Curotto, pletóricos tras ganar la cuarta gala: "Gracias a él estoy acá"

J Kbello y Lucas Curotto, pletóricos tras ganar la cuarta gala: "Gracias a él estoy acá"

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Patri Bea
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J Kbello se ha convertido en bicampeón en la cuarta gala de Tu cara me suena gracias a conseguir la máxima puntuación posible con su imitación de Carín León y Maluma junto a Lucas Curotto.

¡La dupla perfecta! J Kbello y Lucas Curotto conquistan el escenario con ‘Según quién’ de Carín León y Maluma

Nada más finalizar la gala, J Kbello nos ha recalcado que no se esperaba para nada esta victoria, aunque, al ensayar con Lucas, sabía que iba a ser un número potente: “Él imita que lo flipas también”.

“Gracias a él estoy acá”, ha querido añadir Lucas, agradecido con la oportunidad que le ha dado el gaditano. Sin duda, el buen rollo que han tenido ha aportado muchísimo a la imitación. ¡Escucha todo lo que nos han contado en el vídeo de arriba!

¿Recuerdas quién imitó a Aníbal Gómez? ¡Así fue la actuación de 'Mocatriz' en Tu cara me suena!

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