Un baile incómodo: Eva González y el detalle inesperado de sus zapatos en Pasapalabra

El apuro llegó en La Pista después de que Eva González firmara un pleno con Vente pa’ca, de Ricky Martin. Fiel a su costumbre, Roberto Leal la invitó a levantarse para bailar con Agustín Jiménez, pero lo hizo con cierta picardía. La presentadora confesó entonces que sus zapatos le quedaban grandes y que no pensaba moverse del asiento durante el programa.

Entre risas, Eva explicó que había asumido el riesgo pensando que estaría sentada toda la tarde en Pasapalabra. Ella misma aprovechó el momento para rematar la broma, insinuando que los zapatos podían ser de Susanna Griso.