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Crucero hantavirus

"La ministra Margarita Robles se ha equivocado en su manera de interpretar la situación del crucero de hantavirus". La advertencia del experto Juanma Fernández

El periodista del sector sanitario Juanma Fernández advierte que si algún pasajero no quiere estar en cuarentena el ministerio de Sanidad buscará argumentos legales para obligarle.

Operación hantavirus.

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Laura Simón
Publicado:

Juanma Fernández, redactor jefe de 'Redacción médica', cree que la ministra Margarita Robles "se equivocó en su manera de interpretar la situación". La ministra de defensa habló de voluntariedad en la cuarentena de los españoles del buque del hantavirus. Según Fernández, redactor de este medio líder en el sector, si algún pasajero del crucero se resistiese a hacer la cuarentena tendrían que ingresarle de igual modo porque la cuarentena es obligatoria.

El buque MV Hondius partió de la Patagonia argentina con destino a Canarias, sin embargo, la muerte de tres pasajeros encendió todas las alarmas. Hizo escala en Cabo Verde, pero el país no autorizó su desembarco y pese a las reservas iniciales España acabó aceptando la solicitud de la OMS. El buque zarpó en la tarde de este miércoles rumbo Canarias. En principio, atracará en Tenerife este fin de semana. Dentro, 14 pasajeros españoles, que hasta la fecha no han presentado síntomas y presentan buen estado de salud.

Los españoles que viajan en el crucero MV Hondius serán trasladados desde Canarias hasta Madrid en un avión militar del Ejército del Aire y del Espacio. Una vez en tierra serán ingresados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, un centro hospitalario público dependiente del Ministerio de Defensa.

Todas las personas que vayan a esa cuarentena tienen que entender que es por el bien común, que es la esencia de la salud pública

Señala el periodista que lo que transmiten fuentes ministeriales es que la vocación del ministerio es que el ingreso sea algo voluntario. Que todas las personas que tengan que ir a esa cuarentena entiendan que es por el bien común, que es la esencia de la salud pública.

Explica además que si alguien no quiere estar en cuarentena el ministerio de Sanidad buscará argumentos legales para obligarle. Establece además que existe una ley de salud pública que dice que se puede confinar por bien común pero falta un paso judicial. "El ministerio confía en que sea algo voluntario y que estas personas entiendan la importancia de confinarse por el bien común, pero si no lo entendieran sería el mandato judicial lo que reforzaría el confinamiento".

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