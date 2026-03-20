Susana Díaz (PSOE), indignada con el plantón de Sumar al Gobierno: "No pueden hacer ese numerito cuando hay tantos españoles esperando"

Susana Díaz, senadora del PSOE, lamenta que el socio de Gobierno que tiene su partido, Sumar, sea "desleal e irresponsable". Cree que existe una preocupación generalizada por la subida de los precios que la gente percibe en los surtidores, los transportistas también están preocupados, al mismo tiempo que los comerciantes. Es por eso, señala, que no entiende que un socio de Gobierno haga un plante como el que Sumar ha hecho hoy al PSOE retrasando el inicio del consejo de ministros dos horas y media.

"Creo que en Sumar no están a la altura del cargo", afirma.

"La pataleta de hoy no la entienden ni los suyos"

Susan Díaz es partidaria de que se convoquen elecciones para que hable el pueblo ante unos pactos de Gobierno que hacen aguas. Cree que Sumar vive entre la impotencia y la descomposición. "La pataleta de hoy no la entienden ni los suyos. Dentro hay un debate grande sobre si quieren o no seguir dentro del Gobierno".

Díaz es tajante sobre su rechazo a acciones como la que hoy ha mantenido Sumar. "No pueden hacer este numerito cuando hay tantos españoles esperando estas medidas".

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