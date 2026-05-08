Tráiler en primicia de Cada día nace un listo, la comedia negra con Hugo Silva de Arantxa Echevarría (La infiltrada)

La comedia negra y de acción del año ya calienta motores para su estreno el 5 de junio y tenemos el primer tráiler. Cada día nace un listo es un afilado retrato de la sociedad y no te puedes perder este primer avance.

La aclamada directora Arantxa Echevarría vuelve a la comedia tras el éxito de La infiltrada, con una sátira de acción desenfrenada y gamberra capitaneada por Hugo Silva.

Susi Sánchez, Dafne Fernández, Jaime Olías, Ginés García Millán, Diego Anido, Markos Marín, Marina Ostolaza, Sofía Otero y Javier Tolosa le acompañan en el reparto coral, que además cuenta con la colaboración especial de Belén Rueda, Pedro Casablanc y Gonzalo de Castro.

Belén Rueda y Ginés García Millán en Cada día nace un listo | Atresmedia Cine

Echevarría firma también el guion junto a Patricia Campo y supone un nuevo giro en su versátil carrera, como ganadora del Goya y directora más taquillera del cine español.

Con Cada día nace un listo, producida por Atresmedia Cine y LAZONA en coproducción con Lamia Producciones, la cineasta bordea el thriller hasta llegar a la comedia negra, la sátira y la crítica social.

Que veremos en Cada día nace un listo

Toni Lomas alcanzó la fama cuando participó en un exitoso talent show. Ahora no tiene donde caerse muerto. Su situación cambia cuando Malena, un amor del pasado, le pone en contacto con Junior, el hijo de un rico empresario, para que robe un valioso cuadro de la casa familiar. Para llevar a cabo el golpe, Toni buscará dos aliados: la Mari y el Gallego, formando un equipo en el que cada uno persigue sus propios intereses. Cada día nace un listo es una sátira ácida y mordaz de la condición humana y la sociedad de nuestros días.

Atresmedia Cine, motor del cine español

ATRESMEDIA CINE lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo ATRESMEDIA nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de sus canales de televisión y cadenas de radio como vías de comunicación.

Las películas de ATRESMEDIA CINE abarcan una gran diversidad de géneros y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y taquilla como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, Casa en llamas, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya, entre ellos dos a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. ATRESMEDIA CINE también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

ATRESMEDIA CINE lidera la taquilla del cine español desde hace años. En 2025 ha sumado más de 3,5 millones de espectadores en salas y ha logrado números 1 de taquilla con títulos como Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura, la película española más taquillera del año con más de 2 millones de espectadores, Sin cobertura de Mar Olid y Siempre es invierno de David Trueba. Entre sus éxitos recientes también se incluyen Mikaela de Daniel Calparsoro y Un funeral de locos de Manuel Gómez Pereira.

La productora cinematográfica de ATRESMEDIA continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. Entre sus estrenos de este año se encuentran Abuela tremenda de Ana Vázquez, La Fiera de Salvador Calvo, Torrente Presidente de Santiago Segura, el mayor éxito de taquilla del cine español en una década con más de 3,5 millones de espectadores, La familia Benetón +2 de Joaquín Mazón, Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría, Todos los colores de Beatriz de Silva, Viaje al país de los blancos de Dani Sancho, Haciendo amigos de David Marqués, Tres de más de Mar Olid, A fuego de Estel Díaz, La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi y Karateka de Aritz Moreno, entre otras. También seguirá ejerciendo el papel de motor del cine español participando en más de diez rodajes a lo largo de 2026.