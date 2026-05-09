David Trigo sitúa a Javier entre sus referentes de Pasapalabra: “Está sacando lo mejor de mí”

El chascarrillo con David Trigo es fácil: su apellido es una invitación a sembrar y recoger, en su caso letras y aciertos en Pasapalabra. El concursante barcelonés lleva la sonrisa por bandera en cada programa y también en esta primera entrevista desde que se ganó el sitio en la Silla Azul. "Estoy disfrutando mucho del camino", asegura.

Para conocerle un poco mejor, David cuenta algunos datos ya conocidos y otros curiosos. Estudió Bioquímicas y, después, un máster en Neurociencias. Luego dio un pequeño giro a su vida: "Dejé la ciencia e hice unas oposiciones". Entre sus aficiones, destaca la lectura, ver series y, aunque ahora menos, también jugar a videojuegos, además del deporte y quedar con los amigos.

Ahora, gran parte de su tiempo lo ocupa el estudio. "Hay días que igual haces ocho horas y luego hay días que puedes hacer dos", explica el barcelonés. Es a lo que se comprometió cuando decidió participar en Pasapalabra. Además, revela que sólo dio el paso cuando se vio en el momento adecuado para poder dedicarle "horas y cariño" para prepararse "en serio".

Entre sus referentes, David nombra a ilustres leyendas como Orestes Barbero, Rafa Castaño, Óscar Díaz, Pablo Díaz y Moisés Laguardia, e incluye ya a Javier Alonso: "Ya está entre los grandes". Delante y detrás de las cámaras, la actual pareja de concursantes refleja muy buen compañerismo más allá de su rivalidad en El Rosco. "Estoy disfrutando mucho y está sacando lo mejor de mí", afirma sobre el madrileño y sus duelos. ¡Descubre la entrevista al completo en el vídeo!