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David Trigo sitúa a Javier entre sus referentes de Pasapalabra: “Está sacando lo mejor de mí”

Su camino hasta llegar a Pasapalabra, sus aficiones, el balance de su primera veintena de programas en el concurso y cómo vive sus duelos contra Javier, el barcelonés aborda todos estos temas en esta entrevista exclusiva.

David Trigo sitúa a Javier entre sus referentes de Pasapalabra: “Está sacando lo mejor de mí”

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Alberto Mendo
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El chascarrillo con David Trigo es fácil: su apellido es una invitación a sembrar y recoger, en su caso letras y aciertos en Pasapalabra. El concursante barcelonés lleva la sonrisa por bandera en cada programa y también en esta primera entrevista desde que se ganó el sitio en la Silla Azul. "Estoy disfrutando mucho del camino", asegura.

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Para conocerle un poco mejor, David cuenta algunos datos ya conocidos y otros curiosos. Estudió Bioquímicas y, después, un máster en Neurociencias. Luego dio un pequeño giro a su vida: "Dejé la ciencia e hice unas oposiciones". Entre sus aficiones, destaca la lectura, ver series y, aunque ahora menos, también jugar a videojuegos, además del deporte y quedar con los amigos.

Ahora, gran parte de su tiempo lo ocupa el estudio. "Hay días que igual haces ocho horas y luego hay días que puedes hacer dos", explica el barcelonés. Es a lo que se comprometió cuando decidió participar en Pasapalabra. Además, revela que sólo dio el paso cuando se vio en el momento adecuado para poder dedicarle "horas y cariño" para prepararse "en serio".

Entre sus referentes, David nombra a ilustres leyendas como Orestes Barbero, Rafa Castaño, Óscar Díaz, Pablo Díaz y Moisés Laguardia, e incluye ya a Javier Alonso: "Ya está entre los grandes". Delante y detrás de las cámaras, la actual pareja de concursantes refleja muy buen compañerismo más allá de su rivalidad en El Rosco. "Estoy disfrutando mucho y está sacando lo mejor de mí", afirma sobre el madrileño y sus duelos. ¡Descubre la entrevista al completo en el vídeo!

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