Encuentran el cadáver calcinado del influencer Freddy Rodríguez tras varios días desaparecido

Freddy Rodríguez, influencer hondureño conocido como 'Rosado', fue encontrado sin vida el pasado 26 de abril en una carretera apartada de Danlí, en el departamento de El Paraíso. Pese a que las autoridades localizaron a un hombre con una descripción física que coincidía con la del influencer fallecido, no fue hasta una semana más tarde cuando lograron identificarlo.

Al parecer, y según recogen medios como 'El Heraldo', el cuerpo fue encontrado carbonizado y en un estado avanzado de descomposición. Este detalle provocó que el equipo forense realizase exámenes exhaustivos y a recurrir a la colaboración de sus familiares.

De acuerdo a los peritajes judiciales, el influencer presentaba quemaduras severas por el fuego y signos de violencia por una posible agresión previa. Además, el entorno natural resultó afectado por el incendio, lo que refuerza la hipótesis de un intento deliberado de ocultamiento del crimen.

La identificación oficial de Freddy representó un desafío para los equipos forenses. El Ministerio Público de Honduras confirmó la identidad de Freddy Rodríguez tras un complejo proceso forense, en el que se requirió la participación de sus familiares directos para contrastar información genética.

Trayectoria y legado en redes sociales

El hallazgo del cuerpo generó conmoción en la comunidad local y en el entorno digital, donde Rodríguez contaba con una amplia base de seguidores. Durante más de seis años, Freddy Rodríguez se consolidó como referente de la cultura fitness y la motivación personal en plataformas como TikTok e Instagram.

El diario local 'El Heraldo' destacó que sus publicaciones promovían hábitos saludables y mensajes de perseverancia, ganando reconocimiento en Honduras y en parte de la región centroamericana. Una de sus frases recurrentes fue "tu cuerpo puede soportar cualquier cosa, es a tu mente a la que debes convencer".

El joven también compartía reflexiones personales sobre el bienestar mental y la disciplina. En una de sus publicaciones, expresó que su mayor miedo era "morir flaco", ya que "un buen físico despierta envidia", lo que reflejaba tanto su compromiso con la autoimagen como su conocimiento de las presiones propias del entorno digital.

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