Oriol Pla hace historia y se convierte en el primer español en ganar el Emmy Internacional a mejor actor

El actor catalán Oriol Pla ha hecho historia este lunes al convertirse en el primer actor español en recibir el Premio Emmy Internacional a Mejor Actor, gracias a su interpretación en la serie 'Yo, adicto'. La ceremonia, celebrada en Nueva York, reunió a destacados representantes de la industria televisiva internacional y reconoció la trayectoria de Pla en un papel que ha sido ampliamente elogiado tanto por la crítica como por el público.

Yo, adicto está basada en la autobiografía de Javier Giner, que narra su lucha contra las adicciones. La serie ha sido valorada por su capacidad para abordar un tema complejo con sensibilidad y realismo, y el papel de Oriol Pla ha sido considerado clave para transmitir la intensidad emocional de la historia. Su interpretación de Giner ha logrado un equilibrio entre la vulnerabilidad y la fortaleza del personaje, lo que le ha valido el reconocimiento internacional.

Durante su discurso al recoger el galardón, Pla dedicó el premio a Javier Giner, destacando la importancia de la historia que se contaba. Además, envió un mensaje de esperanza a quienes atraviesan dificultades similares: "Si estás sufriendo con alguna adicción y estás en un bosque oscuro, sigue adelante… en el otro lado hay un regalo, estás tú", afirmó, en un momento que emocionó a todos los presentes.

Una carrera prometedora

Para Oriol Pla, este premio representa un hito en su carrera y una confirmación de su talento. Tras varios años de consolidarse en el cine, el teatro y la televisión, el actor ha demostrado con Yo, adicto su capacidad de transformar historias personales en relatos universales, capaces de generar impacto y empatía en audiencias internacionales.

La repercusión de su galardón ha sido inmediata en España y en redes sociales, donde profesionales del sector y seguidores del actor han celebrado el reconocimiento. Muchos destacan que el éxito de Pla podría abrir puertas a futuras producciones españolas en mercados internacionales y fortalecer la exportación de contenidos de calidad.

Con este premio, Oriol Pla no solo entra en la historia de los Emmy Internacionales, sino que también coloca a España en el mapa global de la interpretación, dejando claro que la calidad de nuestras producciones televisivas y documentales tiene un lugar destacado en la industria mundial.

Doble victoria para España

La victoria de Pla también supone un reconocimiento significativo para la industria audiovisual española, que ha ganado visibilidad en los últimos años a través de producciones de alta calidad. En la misma ceremonia, España logró otro Emmy Internacional con el documental #SeAcabó: Diario de las campeonas, que se llevó el galardón en la categoría de mejor documental deportivo. Este trabajo aborda, entre otros temas, el caso del beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso tras la final del Mundial femenino de 2023, y ha sido destacado por su enfoque en la visibilización de la igualdad de género en el deporte.

El doble triunfo de España en los Emmy Internacionales 2025 refuerza la posición del país como un referente en la producción televisiva y documental a nivel global. Las historias contadas no solo reflejan temas sociales relevantes, sino que también demuestran un nivel de calidad artística que compite con producciones de todo el mundo.

