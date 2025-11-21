Eugenio Ribón comparte su reacción a la condena al fiscal general: "Hasta dónde haya que llegar"

En su declaración ante el tribunal, Eugenio Ribón consideró que la filtración de datos reservados de Alberto Gómez Amador -novio de Isabel Díaz Ayuso- había quebrantado el derecho a la defensa del acusado de varios delitos fiscales. El Tribunal Supremo ha considerado culpable de ello al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

"Los contrapoderes del Estado funcionan"

Pese a las sensaciones encontradas que afirma tener por la gravedad de que un fiscal general sea considerado el autor de un delito y las implicaciones que esto tiene, el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid afirmaba que el fallo dota de confianza el Estado de Derecho: "Nos tenemos que quedar con la tranquilidad y la confianza en nuestras instituciones. "Saber que los contrapoderes del Estado funcionan, con independencia de hasta dónde haya que llegar".

Subrayaba la vital importancia de la separación de poderes para el sistema democrático español: "Es pilar de nuestra convivencia", sentenciaba.

