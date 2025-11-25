Santiago Abascal: "A los españoles no les puedes ofrecer solo el menú bipartidista que sea: o la mafia o la estafa"

Santiago Abascal, líder de Vox, cree que lo más significativo del currículum de Teresa Peramato es que es la propuesta de Pedro Sánchez. "Cuando tenemos un Gobierno que se comporta como una mafia, que intenta destruir la separación de poderes tiene todas mis sospechas y prevenciones". "Estoy curado de espanto con Pedro Sánchez y no estoy para dar votos de confianza a las propuestas de Sánchez", añade.

Cree que Pedro Sánchez "está huyendo de la justicia y hurtando a los españoles la posibilidad de expresarse en las urnas". "No va a tomar ninguna decisión para ponerse en riesgo, tenemos que estar muy prevenidos".

Sobre el fallo del Tribunal Supremo al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, afirma que le parece una decisión judicial correcta y "lo sorprendente es que el Gobierno apele al Tribunal Constitucional para que lo deshaga". "El Constitucional lo puede hacer porque el PP y el PSOE decidieron poner a Conde Pumpido al frente". Cree Abascal que el Constitucional está al servicio del Gobierno "como se demostró cuando se revocó la sentencia que ilegalizaba a los herederos de ETA en el Parlamento".

"En Vox no estamos centrados en ningún caladero de votos en concreto"

Niega que en Vox estén centrando su campaña en un caladero de votos en concreto y destaca que se están dirigiendo a todos los españoles "votasen lo que votasen". No quieren exterminar al PP, quiere ser "el primer partido de España".

Afirma que quien tiene acuerdos con el PSOE es el PP en Bruselas "donde votan juntos la mayor parte de las veces y ahí viene la legislación del fanatismo verde, la legislación del carácter migratorio y toda la legislación de género que pactan juntos aunque luego aquí hacen como que se pelean". Niega tener una pinza con el PSOE para terminar con el PP y mantiene el de Vox que es Feijóo quien tiene una pinza de acuerdos con el PSOE. "Si el PSOE cree que Vox le viene bien me alegro, pero también me estoy dirigiendo a sus votantes", ataja. "A los españoles no les puedes ofrecer solo el menú bipartidista que sea: o la mafia o la estafa".

"A Sánchez le ha puesto en el poder Bildu junto a otros partidos políticos"

Abascal le da credibilidad a las informaciones que apuntan a que Sánchez y Cerdán se reunieron en secreto con Otegi para pactar la moción de censura en un caserío al que les llevó Koldo. Afirma que Otegui necesita a Pedro Sánchez en el poder aunque esta noticia le viene muy mal a Sánchez. "Tienen la obligación de tener un presidente débil que es lo que necesitan. En último caso creo que es irrelevante si se produjo o no esa reunión porque a Sánchez le ha puesto en el poder Bildu junto a otros partidos políticos".

"Sabemos que en Cataluña Vox es la primera fuerza política entre los jóvenes y tenemos grandes expectativas"

Según las encuestas, Vox es la primera fuerza política para los jóvenes de entre 18 y 20 años en Cataluña. El líder de Vox reconoce que tienen grandes expectativas en Cataluña y las proyecciones dicen que seguirán creciendo. "Nuestro método es decir la verdad sobre cosas que están sucediendo en Cataluña y otros niegan. El problema de inseguridad en Cataluña afecta a la seguridad, a la convivencia, al colapso se servicios sociales que llegan a los extranjeros y no a los españoles".

Abascal defiende que hay que cambiar la perspectiva sobre la inmigración en España. "Hay que proceder a la repatriación de los que entran ilegalmente, a la deportación de inmigrantes legales que cometan un delito y la reinmigración de personas que vinieron a trabajar, ya no trabajan y viven de ayudas sociales que hacen falta a los españoles".

"Hay países según nos dicen las autoridades nacionales que no se quieren hacer cargo de esos nacionales. Como en Marruecos. Hace 15 días el Gobierno español condecoró al jefe de la inteligencia marroquí. Confío en que sepa quienes son los padres de los supuestos menores que hay en España. Lo lógico es que Marruecos esté dispuesto a identificar a los niños que viven aquí y que vuelvan a su país".

