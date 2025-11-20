Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

SANTOS CERDÁN

Paco Marhuenda sobre el viaje en Ábalos y Cerdán a Marruecos: "La gente no viaja con una prostituta"

Según ha detallado El Mundo, el Gobierno modificó la agenda oficial de la visita de José Luis Ábalos a Marruecos, en enero de 2019, para que pudiera acudir Santos Cerdán. De este viaje, hay una imagen, también aparece Jésica Rodríguez, acompañante sentimental de Ábalos.

Antena 3 Noticias

Publicidad

Beni López
Publicado:

El Gobierno adaptó la agenda oficial de la visita de José Luis Ábalos a Marruecos, en enero de 2019, para meter a Santos Cerdán. De esta forma, podía ofrecer la construcción de un puerto industrial a nombre de Acciona y Servinabar. Ambas empresas propusieron una inversión de más de 60 millones de euros por "adjudicación directa".

Según detalla El Mundo, que ha tenido acceso a una serie de emails del equipo de Ábalos, este viaje constaba de encuentros con ministros marroquíes. Cabe señalar que Cerdán, por aquel entonces, no tenía ningún cargo en el ejecutivo.

De aquel viaje, tenemos constancia de una foto en la que aparecen Ábalos, Cerdán y Koldo García junto a Ricardo Mar Ruipérez, que era por aquel entonces asesor de Relaciones Institucionales e Internacionales del Ministerio de Ábalos; Ricardo Díez- Hochleitner, embajador de Marruecos hasta 2024; María, traductora y Jésica Rodríguez, acompañante sentimental de Ábalos.

Santos Cerdán en un viaje a Marruecos con José Luís Ábalos y Koldo
Santos Cerdán en un viaje a Marruecos con José Luís Ábalos y Koldo | EFE

Con esta fotografía, Pilar Rodríguez Losantos, presidenta ejecutiva de OKDIARIO, ha sido contundente afirmando que "lo que explica el momento histórico y político que estamos viviendo es que lo menos grave de esa fotografía es que haya una prostituta pagada con fondos públicos acompañando a la delegación".

En este sentido, el que fue jefe de gabinete del equipo de Mariano Rajoy y actual director de La Razón, Paco Marhuenda, se ha mostrado crítico sobre este asunto. "La gente no viaja con una prostituta y es que eso no es mínimamente normal", ha señalado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Declaración de la 'fontanera'.

El veredicto del periodista Jesús Morales: "Si el PSOE no se desmarca de Leire Díez estará demostrando cierta culpabilidad"

Antena 3» Programas» Espejo Público

Publicidad

Programas

Paco Marhuenda, director de La Razón

Paco Marhuenda sobre el viaje en Ábalos y Cerdán a Marruecos: "La gente no viaja con una prostituta"

Tarjeta Paqui Black

Los gastos de la 'Paqui-Visa': este es todo el dinero que utilizó Paqui, la mujer de Santos Cerdán

Los enchufados de Cerdán

Los sueldos de los familiares 'enchufados' de Santos Cerdán: "Le dio más de 53.000 euros en 69 transferencias"

¡Ronda de chistes! Trancas y Barrancas ponen a prueba el humor de Los Morancos
Desternillante

¡Ronda de chistes! Trancas y Barrancas ponen a prueba el humor de Los Morancos

Marta Sánchez en El Hormiguero
A las 21:45 horas

Esta noche, Marta Sánchez pondrá el broche de oro a la semana en El Hormiguero

¡Cuatro ganadores en El 1%! Sólo un finalista falla la última pregunta sobre la baraja de cartas
Mejores momentos | 19 de noviembre

¡Cuatro ganadores en El 1%! Sólo un finalista falla la última pregunta sobre la baraja de cartas

Los cinco concursantes que han llegado hasta esta ronda han decidido arriesgar: uno se ha equivocado y el resto se ha repartido los 88.000 euros en juego.

La escabechina de la pregunta del 45%: ¡18 eliminados al fallar con las cuentas!
Mejores momentos | 19 de noviembre

La escabechina de la pregunta del 45%: ¡18 eliminados al fallar con las cuentas!

Confirmando la estadística, casi un cuarto de los concursantes que seguían en liza ha tropezado con este problema matemático.

“¡Está aquí Pedro Sánchez!”: Arturo Valls flipa con la visita más inesperada a El 1%

“¡Está aquí Pedro Sánchez!”: Arturo Valls flipa con la visita más inesperada a El 1%

Angelines fascina en El 1% con el rincón erótico de su confitería: “Todo para chupar”

Angelines fascina en El 1% con el rincón erótico de su confitería: “Todo para chupar”

Fernando Romay y Angy Fernández juegan al ajedrez: la hilarante explicación a la pregunta del 60%

Fernando Romay y Angy Fernández juegan al ajedrez: la hilarante explicación a la pregunta del 60%

Publicidad