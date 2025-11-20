Paco Marhuenda sobre el viaje en Ábalos y Cerdán a Marruecos: "La gente no viaja con una prostituta"

El Gobierno adaptó la agenda oficial de la visita de José Luis Ábalos a Marruecos, en enero de 2019, para meter a Santos Cerdán. De esta forma, podía ofrecer la construcción de un puerto industrial a nombre de Acciona y Servinabar. Ambas empresas propusieron una inversión de más de 60 millones de euros por "adjudicación directa".

Según detalla El Mundo, que ha tenido acceso a una serie de emails del equipo de Ábalos, este viaje constaba de encuentros con ministros marroquíes. Cabe señalar que Cerdán, por aquel entonces, no tenía ningún cargo en el ejecutivo.

De aquel viaje, tenemos constancia de una foto en la que aparecen Ábalos, Cerdán y Koldo García junto a Ricardo Mar Ruipérez, que era por aquel entonces asesor de Relaciones Institucionales e Internacionales del Ministerio de Ábalos; Ricardo Díez- Hochleitner, embajador de Marruecos hasta 2024; María, traductora y Jésica Rodríguez, acompañante sentimental de Ábalos.

Santos Cerdán en un viaje a Marruecos con José Luís Ábalos y Koldo | EFE

Con esta fotografía, Pilar Rodríguez Losantos, presidenta ejecutiva de OKDIARIO, ha sido contundente afirmando que "lo que explica el momento histórico y político que estamos viviendo es que lo menos grave de esa fotografía es que haya una prostituta pagada con fondos públicos acompañando a la delegación".

En este sentido, el que fue jefe de gabinete del equipo de Mariano Rajoy y actual director de La Razón, Paco Marhuenda, se ha mostrado crítico sobre este asunto. "La gente no viaja con una prostituta y es que eso no es mínimamente normal", ha señalado.

