Miguel Ángel Cabrera cuenta los motivos tras su ruptura con Camela: "Yo he llorado mucho en Camela"

Camela estuvo formado por tres personas hasta 2013, cuando Miguel Ángel Cabrera se marchó del grupo, dejando a Dioni Martín y María Ángeles Muñoz. Hoy, nos cuenta cómo fueron las dos décadas que pasó dentro del grupo y si se arrepiente de su salida.

Siempre hubo rumores de una roces entre los miembros, algo que Miguel Ángel Cabrera ha confirmado. "Siempre hay piques, pero nadie me echó", asegura.

Según cuenta, hubo un tiempo en el que todos los miembros llevaban vidas diferentes. "Dioni siempre viajaba por su lado en las giras", recuerda. Además, siempre se sintió diferente a sus compañeros: "Yo no canto y eso influye".

Pese a que Dioni le pidió que se quedara, este tenía claro que había llegado su final en Camela. "Yo he llorado mucho en Camela", afirma Miguel Ángel.

A día de hoy, el exteclista del grupo asegura que no volvería porque siente que no les hace falta, pero está orgulloso de un legado que, desgraciadamente, pocos conocen: "Media España no sabe que soy de Camela y que he escrito todas esas canciones". ¡Dale al play para escuchar su historia!