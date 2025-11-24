"Mi madre le dice a Marc que ya está bien": Álex Márquez desvela los deseos de su familia

La visita de Álex Márquez a El Hormiguero ha sido un derroche de simpatía y pasión por las dos ruedas. Entre historias de competición y vivencias personales, ha dejado claro por qué es uno de los pilotos más queridos del paddock.

En este momento, Pablo Motos ha querido conocer qué sienten los padres de un campeón y un subcampeón de MotoGP viendo a sus hijos en lo más alto. Según ha contado el invitado, su madre le dice a Marc que deje de ganar, que ya tiene muchos mundiales.

Álex ha aprovechado para deshacerse en elogios hacia su hermano asegurando que, competir contra alguien tan bueno como él le quita muchas oportunidades haciendo el símil con la rivalidad entre Federer, Djokovic y Nadal. ¡Imperdible!