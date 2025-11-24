Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 24 de noviembre

“Ahora entiendo tu dolor”: Çağla se culpa por no haber visto el sufrimiento de Harun

Harun deja caer su máscara y confiesa el secreto que une su pasado con Bahar y Yasemin.

“Ahora entiendo tu dolor”: Çağla se culpa por no haber visto el sufrimiento de Harun

Publicidad

Antes de marcharse a casa tras el mareo que había sufrido, Çağla se ha cruzado con Harun en el pasillo del hospital y han tenido una charla muy profunda.

El jefe médico se ha preocupado por ella y le ha explicado que lo que le había pasado era normal después del golpe que se dio. Incluso había avisado a Bahar para que no se inquietara. Pero, cuando Çağla le ha preguntado por la paciente que habían estado atendiendo, su respuesta ha dejado entrever un dolor que no había mostrado antes. “A ella sí la he salvado… pero mi dolor sigue ahí”, le ha dicho.

Sorprendida, le ha pedido que se explicara. Y entonces Harun ha decidido abrirse por completo. Ha confesado que Bahar ya conocía una parte de su historia, pero que todo venía de mucho antes: de su época en la facultad, cuando se sentía invisible para todos… menos para ella. Por eso se enamoró de Bahar, porque fue la única que lo vio de verdad.

Después ha hablado de su hermana. Ha explicado que enfermó cuando él estudiaba medicina y que le prometió que un día sería un gran médico y la salvaría. Pero no llegó a tiempo. Murió y esa culpa siempre lo ha perseguido.

También ha reconocido que el beso a Bahar fue un impulso, y ha aclarado que su oferta de trabajo a Çağla no tiene nada que ver con venganzas ni con su pasado.

Antes de marcharse, Harun ha respondido a la pregunta que Çağla le había hecho antes del mareo: “El nombre es Yasemin. Así se llamaba mi hermana. Salvar a la paciente no ha quitado mi dolor… pero me ha hecho sentir bien”.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

“Ahora entiendo tu dolor”: Çağla se culpa por no haber visto el sufrimiento de Harun

“Ahora entiendo tu dolor”: Çağla se culpa por no haber visto el sufrimiento de Harun

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Luis descubre que Brossard quiere comercializar el perfume que crearon para Cobeaga

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Luis, al límite; Brossard les obliga a vender el perfume que robaron diseñado para Cobeaga

Capítulo 443 de Sueños de libertad; 24 de noviembre: Andrés huye de Toledo tras la boda de Begoña y Gabriel

Capítulo 443 de Sueños de libertad; 24 de noviembre: Andrés huye de Toledo tras la boda de Begoña y Gabriel

María llora, desconsolada, tras la marcha de Andrés: “Quiero dejar de quererle, pero no puedo”
Capítulo 443

María llora, desconsolada, tras la marcha de Andrés: “Quiero dejar de quererle, pero no puedo”

Andrés se marcha de casa sin dar explicaciones tras una llamada del detective que está investigando a Gabriel
Capítulo 443

Andrés se marcha de casa sin dar explicaciones tras una llamada del detective que está investigando a Gabriel

Cloe se prueba el nuevo uniforme delante de Marta y parece que comienzan a entenderse
Capítulo 443

Cloe se prueba el nuevo uniforme delante de Marta y parece que comienzan a entenderse

Marta y la francesa llegan a un punto medio sobre los cambios en el uniforme que lucirán las chicas de la tienda.

Begoña y Gabriel se casan en una íntima ceremonia sin que Andrés pueda hacer nada por impedirlo
Capítulo 443

Begoña y Gabriel se casan en una íntima ceremonia sin que Andrés pueda hacer nada por impedirlo

El De la Reina, devastado, contempla bajo la lluvia como Begoña y Gabriel se acaban de dar el ‘sí, quiero’.

Carlos Villarino describe Antonio Barba Peláez en Las hijas de la criada: “Es la ambición y la codicia personificada”

Carlos Villarino describe Antonio Barba Peláez en Las hijas de la criada: “Es la ambición y la codicia personificada”

\\tramontana\Huracan\A3M\A3Multimedia\ContenidosWebs\Sueños de libertad\EXTRAS\Reacción elenco videoclip

"Es desgarradora y pasional": así ha sido la reacción del elenco de Sueños de libertad al escuchar la nueva canción cantada por Malú

"Prefiero comerme el orgullo": Paula Prendes confiesa cómo actuarían ella y Patricia ante estas encrucijadas

"Prefiero comerme el orgullo": Paula Prendes confiesa cómo actuarían ella y Patricia ante estas encrucijadas

Publicidad