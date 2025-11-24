“Ahora entiendo tu dolor”: Çağla se culpa por no haber visto el sufrimiento de Harun

Antes de marcharse a casa tras el mareo que había sufrido, Çağla se ha cruzado con Harun en el pasillo del hospital y han tenido una charla muy profunda.

El jefe médico se ha preocupado por ella y le ha explicado que lo que le había pasado era normal después del golpe que se dio. Incluso había avisado a Bahar para que no se inquietara. Pero, cuando Çağla le ha preguntado por la paciente que habían estado atendiendo, su respuesta ha dejado entrever un dolor que no había mostrado antes. “A ella sí la he salvado… pero mi dolor sigue ahí”, le ha dicho.

Sorprendida, le ha pedido que se explicara. Y entonces Harun ha decidido abrirse por completo. Ha confesado que Bahar ya conocía una parte de su historia, pero que todo venía de mucho antes: de su época en la facultad, cuando se sentía invisible para todos… menos para ella. Por eso se enamoró de Bahar, porque fue la única que lo vio de verdad.

Después ha hablado de su hermana. Ha explicado que enfermó cuando él estudiaba medicina y que le prometió que un día sería un gran médico y la salvaría. Pero no llegó a tiempo. Murió y esa culpa siempre lo ha perseguido.

También ha reconocido que el beso a Bahar fue un impulso, y ha aclarado que su oferta de trabajo a Çağla no tiene nada que ver con venganzas ni con su pasado.

Antes de marcharse, Harun ha respondido a la pregunta que Çağla le había hecho antes del mareo: “El nombre es Yasemin. Así se llamaba mi hermana. Salvar a la paciente no ha quitado mi dolor… pero me ha hecho sentir bien”.