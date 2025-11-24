Josie explica por qué es tan especial el vestido de este año de Cristina Pedroche para las Campanadas

Queda muy poquito para que sea 31 de diciembre y eso no solo implica cambiar de año sino que descubrir cuál será el look elegido por Cristina Pedroche junto a su mano derecha: Josie. Fiel a su discreción, la presentadora ha mantenido en secreto cualquier tipo de detalle sobre el vestido pero ha sido ahora cuando el diseñador daba alguna pista de lo que veremos la noche de fin de año.

Los micrófonos de Europa Press le preguntaban a Josie durante la gala de los Premios AD sobre el look de la Pedroche y aunque no desveló ni el concepto del diseño ni el mensaje que planea transmitir con él sí que aseguró que este año iba a sorprender mucho más que otros. "Imagínate el agobio que tengo", decía.

"Me ha costado este año mucho ya lo contará ella", aseguraba y añadía: "Yo estoy contento". "Para nosotros es súper importante este año porque son doce campanadas, doce uvas, doce vestidos, doce años... es que es media vida. Tú ten en cuenta que la gente que tenía doce años, cuando nos vio la primera vez, a ella, porque yo llevo once, pues ahora tiene veinticuatro".

"Este año es el año que necesitábamos hacer este look y aquí está, ósea es una necesidad de ella y de todo el equipo", añadía respecto a la esencia del vestido con el que Cristina Pedroche dará las Campanadas este año.

Y respecto a la viralización de este look, Josie aseguraba que quiere que la reacción del público sea inmediata: "El día siguiente no, que sea inmediatamente. O sea, que la gente se atragante con la última uva y todo el mundo tuiteando".

Además, este año Atresmedia se prepara para despedir el año por todo lo alto con el evento televisivo de mayor relevancia: por primera vez, Cristina Pedroche y Alberto Chicote, la pareja de mayor éxito de la nochevieja, darán las campanadas conjuntamente en Antena 3, laSexta y atresplayer, en una emisión única desde la Puerta del Sol de Madrid.