atresplayer avanza en su expansión internacional y se integra en ‘Suscripciones Premium’ de The Roku Channel, en México y EE. UU.

atresplayer, que suma un nuevo acuerdo en su estrategia de distribución internacional, ya está disponible en The Roku Channel en EE. UU. y en México, donde Roku acaba de lanzar Suscripciones Premium en todos sus dispositivos y televisores.

Se trata de una nueva alternativa de contratación, exclusiva para usuarios de la compañía con sede en California, que ofrece una variedad de servicios de streaming, entre los que se encuentra atresplayer, y a los que se accede desde 'Menú principal', las secciones de búsqueda y 'No te pierdas', dentro de The Roku Channel. Este acuerdo facilita a los usuarios de Roku la suscripción a atresplayer con un solo inicio de sesión, pagos centralizados y la flexibilidad de agregar o cancelar servicios en cualquier momento.

"La llegada de atresplayer a Suscripciones Premium en EE. UU. y México marca un nuevo hito en nuestra estrategia de distribución, que nos consolida como una plataforma de referencia en español", comenta Orestes Aja, Head Digital & OTT de Atresmedia Internacional. "Nuestro contenido original de España llega ahora a más hogares que nunca gracias a esta nueva modalidad de contratación de Roku".

atresplayer se refuerza en mercados clave y cierra el año como protagonista de más de una veintena de acuerdos, cuya base es una ambiciosa y diferenciada oferta de contenido de España. atresplayer avanza así en su objetivo de convertirse en una referencia de entretenimiento e información de la actualidad para la comunidad hispanohablante y en un punto de conexión para los españoles que viven en el extranjero.

Acerca de atresplayer

atresplayer es mucho más que la plataforma de streaming de Atresmedia en España: es una ventana al mundo que lleva el mejor contenido en español a cualquier lugar del planeta. Con un carácter propio y una oferta única de series, informativos, programas de actualidad, entretenimiento y producciones originales, atresplayer aspira a consolidarse como una de las principales plataformas de streaming en español a nivel global.

Su relevancia es especialmente notable en el continente hispanoamericano, donde no deja de crecer gracias a la integración en grandes servicios de valor agregado como Claro Video, VTR, Liberty Costa Rica, SimpleTV en Venezuela, Amazon Channels, así como en Estados Unidos a través de Comcast y YouTube, entre otros.

atresplayer combina una apuesta ambiciosa por la calidad y diversidad de sus contenidos con una estrategia de distribución internacional que le permite llegar cada vez a más hogares y posicionarse como una plataforma de referencia para la comunidad hispanohablante. Al mismo tiempo, sigue siendo también la gran ventana de conexión para los españoles que viven en el extranjero y quieren disfrutar de la mejor programación de Atresmedia. Para más información: www.atresplayer.com

Acerca de Roku, Inc.

Roku fue pionera en el streaming para televisión. Conectamos a los usuarios con el contenido que aman, permitimos a los creadores de contenido construir y monetizar audiencias, y ofrecemos a los anunciantes herramientas únicas para conectar con los consumidores. Los dispositivos Roku, los televisores Roku TV™ y los productos de audio para TV están disponibles en varios países mediante ventas directas y acuerdos de licencia con fabricantes OEM. Los productos Roku Smart Home se venden exclusivamente en Estados Unidos. Roku también opera The Roku Channel, el hogar del entretenimiento gratuito y premium con acceso exclusivo a Roku Originals, y la segunda aplicación más utilizada de nuestra plataforma en EE. UU. por horas de streaming. The Roku Channel está disponible en Estados Unidos, Canadá, México y Reino Unido. La compañía tiene su sede en San José, California, EE. UU.