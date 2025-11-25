Antena 3 LogoAntena3
SUEÑOS DE LIBERTAD

La reacción del elenco de Sueños de Libertad a la versión de Malú: “Nos deja sin aliento”

El lanzamiento del nuevo tema interpretado por Malú provocado una reacción unánime entre los actores, que describen la canción como una pieza llena de emoción y potencia.

Malú toma el relevo musical en Sueños de libertad con una cabecera renovada y cargada de sentimiento, escrita por Alejandro Martínez, Luís Ramiro y Marwán.

La cadena destaca que el elenco describió la nueva versión como “desgarradora y pasional” tras escucharla, confirmando que la sintonía conectará aún más con la narrativa de la serie.

