La reacción del elenco de Sueños de Libertad a la versión de Malú: “Nos deja sin aliento”

Malú toma el relevo musical en Sueños de libertad con una cabecera renovada y cargada de sentimiento, escrita por Alejandro Martínez, Luís Ramiro y Marwán.

La cadena destaca que el elenco describió la nueva versión como “desgarradora y pasional” tras escucharla, confirmando que la sintonía conectará aún más con la narrativa de la serie.