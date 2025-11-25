Antena 3 LogoAntena3
De su mayor miedo a su imitación estrella: Álex Márquez se abre con el test rápido de Trancas y Barrancas

Las hormigas han sometido al piloto a una intensa y rápida ronda de preguntas para que sus seguidores lo conozcan más en profundidad.

De su mayor miedo a su imitación estrella: Álex Márquez se abre con el test rápido de Trancas y Barrancas

Patri Bea
Publicado:

La semana de El Hormiguero ha arrancado por todo lo algo con la visita de uno de los deportistas más queridos de nuestro país. Álex Márquez se ha sentado junto a Pablo Motos para hablarnos sobre su extraordinaria temporada en MotoGP, en la que ha logrado proclamarse subcampeón del mundo.

Después de hablarnos de los piques con su hermano, de sus trucos sobre la pista y de sus próximas metas, Álex Márquez se ha sometido a la ronda de preguntas más rápida de Trancas y Barrancas para conocerlo mejor.

Durante en test, el piloto se ha definido como "calculador", ha confesado tener pánico a las serpientes y ha compartido con los espectadores su sueño más recurrente: ¡sobre ruedas y en una complicada curva! Además, nos ha sorprendido imitando a un popular rostro del Barcelona. ¡Escucha todas sus respuestas dándole al play al vídeo de arriba!

