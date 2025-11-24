Antena 3 LogoAntena3
Las supersticiones de Álex Márquez: "Hay que ir quitando alguna"

El piloto ha relatado cuál es su rutia antes de subirse a la moto.

Álex Márquez ha llegado a El Hormiguero con esa mezcla de humildad y determinación que lo caracteriza. El piloto ha compartido anécdotas de su trayectoria, reflexiones sobre su gran temporada en la que se ha coronado como subcampeón de MotoGP.

En esta ocasión, Pablo Motos ha querido saber cuáles son las supersticiones del invitado antes de cada carrera. El catalán ha dicho que cada vez que hace una buena prestación se queda con la rutina que ha hecho, pero ha asegurado que "hay que ir quitando alguna" porque ya tiene demasiado.

Tras esto Álex le ha preguntado al presentador por sus rituales y él ha salido del plató para mostrar lo que hace antes de entrar en directo. ¡No te lo pierdas!

Disfruta de la entrevista completa a Álex Márquez en El Hormiguero

"La que hemos liado": Álex Márquez prueba un innovador invento antiincendios

"Mi madre le dice a Marc que ya está bien": Álex Márquez desvela los deseos de su familia

La curiosa afición que desestresa a Álex Márquez fuera de la pista: "Me relaja"
La concursante ha conseguido 22 aciertos, dejando la remontada muy difícil a Manu tras un error prematuro en su primer turno.

Andrea Bronston confiesa que puso voz a grandes estrellas de los 80: "A Marlène Mourreau no le parecía nada bien"

